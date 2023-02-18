Второй пожар случился в Тюмени за сегодняшний вечер: в этот раз смертельный

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Пожарные спасли из огня троих человек, 20 жильцов было эвакуировано. Один из проживающих в доме погиб, двое получили травмы.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. К тушению огня были привлечены 9 единиц техники и 34 сотрудника МЧС.
Причины возгорания пока неизвестны, но в комментариях под постом в паблике «ЧС Тюмень» очевидцы рассказали, что в загоревшейся квартире находились пьяные соседи.
«Рядом живем слышали комментарии и видели самих этих людей», — подтвердила местная жительница.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня вечером случился пожар в районе студгородка. Возгорание мусора на чердаке быстро потушили.