Второй пожар случился в Тюмени за сегодняшний вечер: в этот раз смертельный

В жилом доме по улице Беляева в результате пожара погиб человек

Поздним вечером 18 февраля в пятиэтажном жилом доме по улице Беляева, 23, корпус 2, загорелась квартира на втором этаже. Сообщение об этом поступило в 21 час 54 минуты, информируют в пресс-службе МЧС Тюменской области.

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