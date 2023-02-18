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Posted Сегодня, 18:58

Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 19:56

Updated Сегодня, 19:56

Второй пожар случился в Тюмени за сегодняшний вечер: в этот раз смертельный

18 февраля 2023, 18:58
Фото: МЧС Тюменской области

В жилом доме по улице Беляева в результате пожара погиб человек

Поздним вечером 18 февраля в пятиэтажном жилом доме по улице Беляева, 23, корпус 2, загорелась квартира на втором этаже. Сообщение об этом поступило в 21 час 54 минуты, информируют в пресс-службе МЧС Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Пожарные спасли из огня троих человек, 20 жильцов было эвакуировано. Один из проживающих в доме погиб, двое получили травмы.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. К тушению огня были привлечены 9 единиц техники и 34 сотрудника МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны, но в комментариях под постом в паблике «ЧС Тюмень» очевидцы рассказали, что в загоревшейся квартире находились пьяные соседи.

«Рядом живем слышали комментарии и видели самих этих людей», — подтвердила местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня вечером случился пожар в районе студгородка. Возгорание мусора на чердаке быстро потушили.

Видео: МЧС Тюменской области
На улице Мельникайте в субботу вечером случился пожар
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Происшествие#Жертвы#Жертвы пожара#Тюмень#МЧС#Сотрудники МЧС#Видео
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