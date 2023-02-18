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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Тюменской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 40%

18 февраля 2023, 12:11
Фото: 1MI

В Тюменской области за сутки выявлено 436 новых случаев COVID-19

В Тюменской области растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 40%.
Сюжет
Тюмень

За минувшие сутки, по данным оперштаба, в регионе было зарегистрировано 436 случаев COVID-19, в том числе у 85 детей. Для сравнения, неделю назад показатель суточной заболеваемости составлял 266.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 2,7 тысячи жителей региона. В медицинских учреждения для больных коронавирусной инфекцией развернуто 50 коек, 18% из них свободны.

В целом по России за минувшие сутки выявлено более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них госпитализированы более полутора тысяч человек. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 32 регионах России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился в 2,5 раза.

В Тюменской области за сутки выявили 266 случаев COVID-19
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Коронавирус COVID-19#Коронавирусная инфекция#Тюмень#Тюменская область
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