В Тюменской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 40%

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
За минувшие сутки, по данным оперштаба, в регионе было зарегистрировано 436 случаев COVID-19, в том числе у 85 детей. Для сравнения, неделю назад показатель суточной заболеваемости составлял 266.
В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 2,7 тысячи жителей региона. В медицинских учреждения для больных коронавирусной инфекцией развернуто 50 коек, 18% из них свободны.
В целом по России за минувшие сутки выявлено более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них госпитализированы более полутора тысяч человек. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 32 регионах России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился в 2,5 раза.