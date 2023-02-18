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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В тюменском зоопитомнике «У Лукоморья» родился кенгуренок

18 февраля 2023, 12:35
Фото: Зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок

В тюменском зоопитомнике экзотических животных «У Лукоморья», расположенном в деревне Патрушево, на свет появился кенгуренок. Малыш родился еще семь месяцев назад, но только сейчас начал выбираться из сумки мамы-кенгуру и активно познавать мир.
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Тюмень
«Кенгурята появляются на свет размером не более двадцати миллиметров. И после этого сразу же перебираются в сумку, где находятся на протяжении девяти месяцев. Наш кенгуренок начал месяц назад показывать свою мордочку из сумки. И буквально на днях стал выбираться из нее в вольер», — рассказали работники зоопитомника «У Лукоморья».

Кстати, родившийся семь месяцев назад кенгуренок — это второй малыш в тюменской семье кенгуру. Первый родился в конце 2020 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на две недели закрыли на карантин единственное в городе котокафе «Мурка и Васька». Такое решение сотрудники приюта приняли из-за того, что животные заболели.

Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Животные#Редкие животные#Тюмень#Тюменская область
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