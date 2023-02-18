В тюменском зоопитомнике «У Лукоморья» родился кенгуренок

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
«Кенгурята появляются на свет размером не более двадцати миллиметров. И после этого сразу же перебираются в сумку, где находятся на протяжении девяти месяцев. Наш кенгуренок начал месяц назад показывать свою мордочку из сумки. И буквально на днях стал выбираться из нее в вольер», — рассказали работники зоопитомника «У Лукоморья».
Кстати, родившийся семь месяцев назад кенгуренок — это второй малыш в тюменской семье кенгуру. Первый родился в конце 2020 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на две недели закрыли на карантин единственное в городе котокафе «Мурка и Васька». Такое решение сотрудники приюта приняли из-за того, что животные заболели.