В тюменском зоопитомнике «У Лукоморья» родился кенгуренок

В тюменском зоопитомнике родился кенгуренок

В тюменском зоопитомнике экзотических животных «У Лукоморья», расположенном в деревне Патрушево, на свет появился кенгуренок. Малыш родился еще семь месяцев назад, но только сейчас начал выбираться из сумки мамы-кенгуру и активно познавать мир.

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