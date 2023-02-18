В тюменских магазинах продают под видом красной рыбы начали продавать селедку

По словам тюменцев, уже успевших попробовать селедку, замаскированную под благородного лосося, вкусовые качества продукта оставляют желать лучшего. Настораживает и состав продукта, в который входит краситель Е110, запрещенный в 2009 году для использования в качестве пищевой добавки в Швеции, Норвегии и Финляндии.