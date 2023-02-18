В тюменских магазинах продают под видом красной рыбы начали продавать селедку

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По словам тюменцев, уже успевших попробовать селедку, замаскированную под благородного лосося, вкусовые качества продукта оставляют желать лучшего. Настораживает и состав продукта, в который входит краситель Е110, запрещенный в 2009 году для использования в качестве пищевой добавки в Швеции, Норвегии и Финляндии.
Правда, производитель честно указал на упаковке, что «продукт содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Между тем, стоимость 200-граммовой упаковки красной селедки составляет 175 рублей. 230-граммовая упаковка обычного филе сельди стоит не более 120 рублей. Стоимость килограмма неразделанной слабосоленой сельди в тюменских магазинах сегодня составляет 180-190 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первый месяц 2023 года овощи и фрукты подорожали в среднем на 12%. Наибольший рост продемонстрировали огурцы — цена на них увеличилась на 36 рублей за килограмм.