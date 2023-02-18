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В тюменских магазинах продают под видом красной рыбы начали продавать селедку

18 февраля 2023, 07:55
Фото: ЧС Тюмень

В тюменских магазинах продают под видом красной рыбы продают селедку

На прилавках тюменских магазинов появилась необычная селедка красного цвета. Филе рыбы, нарезанное ломтиками, внешне похоже на семгу или форель. На упаковке с товаром большими буквами написано «Красная рыбка», но внизу имеется надпись «сельдь филе».
Сюжет
Рыба

По словам тюменцев, уже успевших попробовать селедку, замаскированную под благородного лосося, вкусовые качества продукта оставляют желать лучшего. Настораживает и состав продукта, в который входит краситель Е110, запрещенный в 2009 году для использования в качестве пищевой добавки в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Правда, производитель честно указал на упаковке, что «продукт содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Между тем, стоимость 200-граммовой упаковки красной селедки составляет 175 рублей. 230-граммовая упаковка обычного филе сельди стоит не более 120 рублей. Стоимость килограмма неразделанной слабосоленой сельди в тюменских магазинах сегодня составляет 180-190 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первый месяц 2023 года овощи и фрукты подорожали в среднем на 12%. Наибольший рост продемонстрировали огурцы — цена на них увеличилась на 36 рублей за килограмм.

В Тюмени взлетели цены на овощи, фрукты и морепродукты
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рыба#Тюмень#Магазины#Тюменцы#Тюменская область#Продукты#Продукты питания
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