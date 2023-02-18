В Тюмени в седьмой раз стартует фестиваль «Битва на Туре». Видео

Кроме того, с 19 по 22 февраля, в главном павильоне фестиваля — на набережной у моста Влюбленных для тюменцев и гостей города будет организована образовательная сессия. Желающие смогут посетить лекции «Проект на коленках» (20 февраля в 17.00), «SMM в экшн индустрии» (21 февраля в 17.00), презентацию идей и проектов «Питчинг на Туре» (21 февраля в 20.00) и лекцию «Как сделать локальное событие БЕЗ ДЕНЕГ и дойти до Международных соревнований» (22 февраля в 17.00).