В Тюмени в седьмой раз стартует фестиваль «Битва на Туре». Видео

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сегодня в 18:40 на набережной пройдет III этап Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр «Битва на Туре». Трансляцию состязаний можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
23 февраля на тюменской набережной состоится Спецоперация «Лед». Лучшие гонщики Урала продемонстрируют свое мастерство в трековых гонках на льду. Также в этот день здесь пройдут соревнования между водителями силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.
24 февраля состоится Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Старт соревнований назначен на 14:30.
Здесь же, у «Конторы пароходства», с 15:00 до 17:00 пройдет праздник Масленицы, гостей которого ждут традиционные конкурсы, игры и многое другое.
25 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам в дисциплине спринт, состязания по сноуборду в дисциплинах биг-эйр, накл хак и мега джибб с участием приглашенных зарубежных райдеров. Начало в 10:00.
Кроме того, с 19 по 22 февраля, в главном павильоне фестиваля — на набережной у моста Влюбленных для тюменцев и гостей города будет организована образовательная сессия. Желающие смогут посетить лекции «Проект на коленках» (20 февраля в 17.00), «SMM в экшн индустрии» (21 февраля в 17.00), презентацию идей и проектов «Питчинг на Туре» (21 февраля в 20.00) и лекцию «Как сделать локальное событие БЕЗ ДЕНЕГ и дойти до Международных соревнований» (22 февраля в 17.00).
В эти же дни, с 9 до 11 часов, всех желающих приглашают на открытый урок «Йога на Туре». На отдельной конструкции для юных спортсменов будет работать открытый мастер-класс «Детский парк сноуборд», где опытные инструкторы поделятся знаниями и практикой.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля в Тюмени на набережной реки Тура в рамках мероприятия Спецоперации «Лед» состоится военно-историческая реконструкция битвы за Ленинград. Участие в ней примут специалисты из российских регионов.