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Posted 18 февраля 2023, 05:34

Published 18 февраля 2023, 05:34

Modified 18 февраля 2023, 07:59

Updated 18 февраля 2023, 07:59

В Тюмени похоронили 36-летнего бойца ЧВК "Вагнер", погибшего под Артемовском

В Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим под Артемовском

18 февраля 2023, 05:34
Фото: 1MI.

В Тюмени похоронили 36-летнего бойца ЧВК "Вагнер", погибшего под Артемовском

Житель Тюменской области, 36-летний боец ЧВК «Вагнер» Андрей Владимиров погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Военный получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания под Артемовском.

Известно, что Андрей Владимиров родился в Сургутском районе. О гибели бойца стало известно в начале февраля. Похороны военного состоялись в Тюмени. Церемонию прощания и провели со всеми воинскими почестями. Андрея Владимирова наградили посмертно «Орденом Мужества».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Банниково Абатского района похоронили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО офицера Владимира Ковалева.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные действия
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