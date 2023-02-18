nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Санкт-Петербурге ищут подростка: девочка летела в Тюменскую область

18 февраля 2023, 15:36
Фото: 1MI

Пятнадцатилетняя девочка пропала по пути из Красноярска в Тобольск

15-летнего подростка ищут уже более двух суток. Информация об этом появилась в группе Вконтакте «ТюменьРегионСпас».

Шестнадцатого февраля юная девочка по имени Ева Солдатова улетала в Тобольск из Красноярска. Есть версия, что она в настоящее время может находиться в северной столице.

В качестве примет пропавшего ребёнка описаны рост 176 см, темно-русые волосы под каре, серые глаза. В последний раз ее вдели в белом полупальто и толстовке такого же цвета, серых штанах и летних кроссовках сине-красно-белой расцветки.

Если у вас появится какая-то информация о местонахождении подростка, звоните по номерам 8 982 922 78 84 или 8 800 600 59 52.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли 58-лентнюю женщину, пропавшую почти 2 месяца назад. Распространилась информация, что в течение этого времени она неоднократно появлялась в местах общепита.

Фото: ТюменьРегионСпас
В Тюмени нашли женщину, которая пропала 2 месяца назад. Она была в столовой. Фото
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Поиски#Поиски пропавших#Поиски человека#Пропавшие дети#Пропавшие без вести#Дети#Подросток
Подпишитесь
Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей
Сегодня, 08:09
Размер выплат ОСАГО при ДТП в Тюменской области может сократиться
Сегодня, 08:49
В тюменских магазинах под видом красной рыбы начали продавать селедку
Сегодня, 07:55
Составлен список самых богатых депутатов Тюменской областной Думы
Сегодня, 07:11
Подход Тюменской области к развитию внутреннего туризма признали лучшим в России
Сегодня, 06:23
В Тюменской области не хватает строителей и продавцов
Сегодня, 06:00