В Санкт-Петербурге ищут подростка: девочка летела в Тюменскую область

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Шестнадцатого февраля юная девочка по имени Ева Солдатова улетала в Тобольск из Красноярска. Есть версия, что она в настоящее время может находиться в северной столице.
В качестве примет пропавшего ребёнка описаны рост 176 см, темно-русые волосы под каре, серые глаза. В последний раз ее вдели в белом полупальто и толстовке такого же цвета, серых штанах и летних кроссовках сине-красно-белой расцветки.
Если у вас появится какая-то информация о местонахождении подростка, звоните по номерам 8 982 922 78 84 или 8 800 600 59 52.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли 58-лентнюю женщину, пропавшую почти 2 месяца назад. Распространилась информация, что в течение этого времени она неоднократно появлялась в местах общепита.