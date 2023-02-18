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Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Тюменцы снова жалуются на работу светофора в Заречном микрорайоне

18 февраля 2023, 16:51
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят скорректировать работу светофора в микрорайоне Ватутина

Тюменцы снова жалуются на перенастройку светофора в микрорайоне на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов Труда. Сообщение об этом было опубликовано в паблике «ЧС Тюмень».

Подписчики в комментариях отметили, что раньше светофорный объект в этом месте работал нормально, а потом «поставили новый и стрелку направо забыли включить». Один из тюменцев ответил, что на сегодняшний день это самый ужасный светофор в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители уже не в первый раз жалуются на некорректную работу светофора в этом районе. В январе автомобилисты рассказали, из-за него простояли в пробке несколько часов.

Тюменцы недовольны перенастройкой светофора в микрорайоне Ватутина
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#Елена Чебоксарова#Светофор#Отключения светофоров#Жалобы#Тюменцы#Автомобилисты#Водители
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