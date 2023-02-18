Тюменцы снова жалуются на работу светофора в Заречном микрорайоне

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Подписчики в комментариях отметили, что раньше светофорный объект в этом месте работал нормально, а потом «поставили новый и стрелку направо забыли включить». Один из тюменцев ответил, что на сегодняшний день это самый ужасный светофор в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители уже не в первый раз жалуются на некорректную работу светофора в этом районе. В январе автомобилисты рассказали, из-за него простояли в пробке несколько часов.