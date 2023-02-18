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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей

18 февраля 2023, 08:09
Фото: 1MI

Жители Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы

Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат к Дню Победы выплаты в размере 130 миллионов рублей. По 10 тысяч рублей перечислят участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Сюжет
Тюмень

Также по 10 тысяч рублей единовременной помощи выплатят гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

По пять тысяч рублей перечислят жителям Тюменской области, родившимся до 31 декабря 1931 включительно, детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, тюменцам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

По две тысяч рублей выплатят жителям Тюменской области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали число получателей пенсий в размере более 100 тысяч рублей. В список вошли 44 человека.

Стало известно, кто в Тюменской области получает более 100 тысяч рублей пенсии
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Единовременные выплаты#День Победы#Тюмень#Тюменская область#Ветераны#Ветераны ВОВ
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