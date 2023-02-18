Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Также по 10 тысяч рублей единовременной помощи выплатят гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.
По пять тысяч рублей перечислят жителям Тюменской области, родившимся до 31 декабря 1931 включительно, детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, тюменцам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
По две тысяч рублей выплатят жителям Тюменской области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали число получателей пенсий в размере более 100 тысяч рублей. В список вошли 44 человека.