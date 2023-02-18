Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей

По пять тысяч рублей перечислят жителям Тюменской области, родившимся до 31 декабря 1931 включительно, детям погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, тюменцам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.