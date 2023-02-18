Тюменские ветераны ВОВ получат материальную помощь ко Дню Победы

Posted 18 февраля 07:44
Published 18 февраля 07:44
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В пресс-службе главы Тюменской области пояснили, что материальная помощь ко Дню Победы будет также оказана бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, тюменцам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак.
Единовременная помощь в размере 5 тысяч рублей полагается и жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также тюменцам, родившимся до 31 декабря 1931 включительно, и детям погибших или пропавших без вести участников ВОВ.
Помощь в размере 2 тысяч рублей будет оказана жителям области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.
По подсчетам властей в этом году единовременную финансовую помощь к Дню Победы получат порядка 45 790 тюменцев.