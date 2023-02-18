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Posted 18 февраля 07:44

Published 18 февраля 07:44

Modified Сегодня, 01:13

Updated Сегодня, 01:13

Тюменские ветераны ВОВ получат материальную помощь ко Дню Победы

18 февраля 2023, 07:44
Фото: nashgorod.ru
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат к Дню Победы проживающие в Тюменской области участники Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор региона Александр Моор.

В пресс-службе главы Тюменской области пояснили, что материальная помощь ко Дню Победы будет также оказана бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, тюменцам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак.

Единовременная помощь в размере 5 тысяч рублей полагается и  жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также тюменцам, родившимся до 31 декабря 1931 включительно, и детям погибших или пропавших без вести участников ВОВ.

Помощь в размере 2 тысяч рублей будет оказана жителям области, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.

По подсчетам властей в этом году единовременную финансовую помощь к Дню Победы получат порядка 45 790 тюменцев.

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