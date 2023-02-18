Тюменские ветераны ВОВ получат материальную помощь ко Дню Победы

Единовременная помощь в размере 5 тысяч рублей полагается и жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также тюменцам, родившимся до 31 декабря 1931 включительно, и детям погибших или пропавших без вести участников ВОВ.