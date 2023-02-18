Тюменец украл 72,5 тысячи рублей из магазина и потратил их на развлечения. Видео

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как выяснилось, воришкой оказался 36-житель областной столицы. Мужчина признался, что кражу он спланировал заранее — пробрался в магазин ночью, взломав замок на входной двери, после чего похитил из сейфа 72,5 тысячи рублей. Все денежные средства он потратил на развлечения.
На тюменца заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске местный житель угнал машину у своего друга, с которым ехал в местный клуб. Кражу он провернул, когда приятель вышел из автомобиля подышать свежим воздухом.