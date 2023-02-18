Тюменец украл 72,5 тысячи рублей из магазина и потратил их на развлечения. Видео

Как выяснилось, воришкой оказался 36-житель областной столицы. Мужчина признался, что кражу он спланировал заранее — пробрался в магазин ночью, взломав замок на входной двери, после чего похитил из сейфа 72,5 тысячи рублей. Все денежные средства он потратил на развлечения.