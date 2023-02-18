nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Тюменец украл 72,5 тысячи рублей из магазина и потратил их на развлечения. Видео

18 февраля 2023, 10:04
Фото: 1MI

Тюменец украл деньги из сейфа в магазине и потратил их на развлечения

Житель Тюменской области украл из сейфа строительного магазина 72,5 тысячи рублей. Похитителя нашли благодаря записям камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Как выяснилось, воришкой оказался 36-житель областной столицы. Мужчина признался, что кражу он спланировал заранее — пробрался в магазин ночью, взломав замок на входной двери, после чего похитил из сейфа 72,5 тысячи рублей. Все денежные средства он потратил на развлечения.

На тюменца заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске местный житель угнал машину у своего друга, с которым ехал в местный клуб. Кражу он провернул, когда приятель вышел из автомобиля подышать свежим воздухом.

Пьяный житель Заводоуковска украл машину у своего друга, с которым ехал на дискотеку
Узнать подробнее
#Видео#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кража#Кража денег#Магазины#Кража из магазина#УМВД России по Тюменской области#Тюмень#Суд#Наказание#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей
Сегодня, 08:09
Размер выплат ОСАГО при ДТП в Тюменской области может сократиться
Сегодня, 08:49
В тюменских магазинах под видом красной рыбы начали продавать селедку
Сегодня, 07:55
Составлен список самых богатых депутатов Тюменской областной Думы
Сегодня, 07:11
Подход Тюменской области к развитию внутреннего туризма признали лучшим в России
Сегодня, 06:23
В Тюменской области не хватает строителей и продавцов
Сегодня, 06:00