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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Руслан Кухарук рассказал, как провел День здоровья в Тюмени

18 февраля 2023, 15:06
Фото: Руслан Кухарук/telegram-канал

Глава Тюмени рассказал об участии в турнире «Огненная шайба»

В нашем городе стартовал юбилейный турнир «Огненная шайба». По традиции уже пять лет мероприятие проводится по инициативе Главного управления МЧС региона. Об этом рассказал Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Глава Тюмени отметил, что является постоянным участником этого турнира. Он заявил, что спортивные праздники привлекают людей и становятся все более популярными.

В качестве подтверждения своих слов Кухарук привел тот факт, что свыше 150 представителей разных профессий вышли на лед в ушедшем году. В составе 20 сборных команд были и пожарные, и представители СМИ, и сотрудники банков, и полицейские, и муниципальные служащие.

Кухарук подчеркнул, что турнир «Огненная шайба» — это только начало. После него в срок до 25 февраля запланирована целая серия спортивных мероприятий под эгидой «Битва на Туре».

Ранее «Наш город» сообщал, что День здоровья в субботу проводили на трех площадках Тюмени.

В выходные — спорт: тюменецев приглашают на День здоровья
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#Елена Чебоксарова#Глава администрации Тюмени#Руслан Кухарук#Турнир#Турниры#Спорт#Огненная шайба#Бесплатное мероприятие#Тюменцы
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