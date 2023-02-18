Руслан Кухарук рассказал, как провел День здоровья в Тюмени

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Глава Тюмени отметил, что является постоянным участником этого турнира. Он заявил, что спортивные праздники привлекают людей и становятся все более популярными.
В качестве подтверждения своих слов Кухарук привел тот факт, что свыше 150 представителей разных профессий вышли на лед в ушедшем году. В составе 20 сборных команд были и пожарные, и представители СМИ, и сотрудники банков, и полицейские, и муниципальные служащие.
Кухарук подчеркнул, что турнир «Огненная шайба» — это только начало. После него в срок до 25 февраля запланирована целая серия спортивных мероприятий под эгидой «Битва на Туре».
Ранее «Наш город» сообщал, что День здоровья в субботу проводили на трех площадках Тюмени.