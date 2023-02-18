Руслан Кухарук рассказал, как провел День здоровья в Тюмени

В качестве подтверждения своих слов Кухарук привел тот факт, что свыше 150 представителей разных профессий вышли на лед в ушедшем году. В составе 20 сборных команд были и пожарные, и представители СМИ, и сотрудники банков, и полицейские, и муниципальные служащие.