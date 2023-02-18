Рощино заплатит 260 миллионов за контроль реконструкции аэропорта

В опубликованной на портале Госзакупкии документации указано, что технический заказчик должен будет заниматься сопровождением взаимодействия с контролирующими органами, поставщиками услуг, балансодержателями сетей и другими инстанциями, как в процессе строительства, так и в процессе сдачи и запуска объекта в эаксплуатацию.