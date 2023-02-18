Рощино заплатит 260 миллионов за контроль реконструкции аэропорта

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В опубликованной на портале Госзакупкии документации указано, что технический заказчик должен будет заниматься сопровождением взаимодействия с контролирующими органами, поставщиками услуг, балансодержателями сетей и другими инстанциями, как в процессе строительства, так и в процессе сдачи и запуска объекта в эаксплуатацию.
Управление проектом включает в себя: мониторинг проводимых работ с целью соблюдения графика строительства, мониторинг процесса проектирования и строительства, согласование, контроль соблюдения сроков, анализ рисков, влияющих на бюджет и график, контроль стоимости работ, необходимых для строительства аэровокзального комплекса, контроль за поставкой необходимых материалов и оборудования.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 марта 2023 года. Подведение итогов запланировано на 17 марта.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино увеличил расходы на реконструкцию тюменского аэропорта до 14 миллиардов рублей. Аукцион был объявлен в январе этого года. На данный момент прием заявок от потенциальных подрядчиков завершен. На следующей неделе будет определен победитель закупки.