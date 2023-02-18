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Рощино заплатит 260 миллионов за контроль реконструкции аэропорта

18 февраля 2023, 05:06
Фото: 1MI

Тюменский аэропорт Рощино заплатит 260 млн за контроль реконструкции аэровокзала

Тюменский аэропорт Рощино объявил о поиске технического заказчика, который займется контролем работ по реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних линий аэропорта. За данную услугу компания планирует заплатить порядка 260 миллионов рублей.
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Тюмень

В опубликованной на портале Госзакупкии документации указано, что технический заказчик должен будет заниматься сопровождением взаимодействия с контролирующими органами, поставщиками услуг, балансодержателями сетей и другими инстанциями, как в процессе строительства, так и в процессе сдачи и запуска объекта в эаксплуатацию.

Управление проектом включает в себя: мониторинг проводимых работ с целью соблюдения графика строительства, мониторинг процесса проектирования и строительства, согласование, контроль соблюдения сроков, анализ рисков, влияющих на бюджет и график, контроль стоимости работ, необходимых для строительства аэровокзального комплекса, контроль за поставкой необходимых материалов и оборудования.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 марта 2023 года. Подведение итогов запланировано на 17 марта.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино увеличил расходы на реконструкцию тюменского аэропорта до 14 миллиардов рублей. Аукцион был объявлен в январе этого года. На данный момент прием заявок от потенциальных подрядчиков завершен. На следующей неделе будет определен победитель закупки.

Реконструкция тюменского Рощино подорожала за полгода почти в два раза
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Закупки#Тендеры#Аукцион#Тюмень#Тюменская область
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