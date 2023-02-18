Размер выплат ОСАГО при ДТП в Тюменской области может сократиться

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 09:40
Осенью прошлого года Банк России изменил порядок выплат по ОСАГО и разрешил включать в справочники неоригинальные запчасти для расчета стоимости ремонтных работ. Это позволяет отремонтировать машину по более выгодной цене.
«В этом году Центробанк может расширить каталоги новыми аналогами оригинальных запчастей. Тогда страховщики будут рассчитывать сумму компенсации после аварий по более низким ценам. Это может дополнительно дискредитировать ОСАГО», — отмечают эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ОСАГО для водителей может вырасти в цене в этом году на 20%.