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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Размер выплат ОСАГО при ДТП в Тюменской области может сократиться

18 февраля 2023, 08:49
Фото: 1MI

Размер выплат ОСАГО при ДТП для тюменских водителей может уменьшиться в этом году

В Тюменской области в этом году сократятся размеры выплат при ДТП. По прогнозам экспертов, причиной уменьшения страховых выплат станет параллельный импорт, пишет РБК Тюмень.
Сюжет
ДТП

Осенью прошлого года Банк России изменил порядок выплат по ОСАГО и разрешил включать в справочники неоригинальные запчасти для расчета стоимости ремонтных работ. Это позволяет отремонтировать машину по более выгодной цене.

«В этом году Центробанк может расширить каталоги новыми аналогами оригинальных запчастей. Тогда страховщики будут рассчитывать сумму компенсации после аварий по более низким ценам. Это может дополнительно дискредитировать ОСАГО», — отмечают эксперты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ОСАГО для водителей может вырасти в цене в этом году на 20%.

 

Какие изменения по ОСАГО ждут тюменских водителей в 2023 году
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#ОСАГО#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ДТП#Авария#Тюменская область#Выплаты
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