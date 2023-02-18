Подход Тюменской области к развитию внутреннего туризма признали лучшим в России

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:25
Финал Russian Travel Awards, участие в котором приняли 42 региона России, прошел в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Самарская область, на третьем расположилась Мурманская область.
«Конкуренция между регионами за внутреннего туриста как никогда высока. Поэтому важно не только определять приоритеты и шаг за шагом формировать свой уникальный туристический продукт, но и грамотно выстраивать работу на перспективу. Стратегия Тюменской области позволяет применять кластерный подход к развитию туристской инфраструктуры. Работу нашей команды оценили на высоком уровне», — отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на развитие туризма выделят в этом года 134 миллиона рублей в качестве субсидий.