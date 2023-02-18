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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Подход Тюменской области к развитию внутреннего туризма признали лучшим в России

18 февраля 2023, 06:23
Фото: 1MI

Тюменская область стала победителем Iтуристической премии Russian Travel Awards

Тюменская область завоевала победу в номинации «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства» премии Russian Travel Awards. Об этом «Нашему Городу» сообщили в информационно центре правительства региона.
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Тюмень

Финал Russian Travel Awards, участие в котором приняли 42 региона России, прошел в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Самарская область, на третьем расположилась Мурманская область.

«Конкуренция между регионами за внутреннего туриста как никогда высока. Поэтому важно не только определять приоритеты и шаг за шагом формировать свой уникальный туристический продукт, но и грамотно выстраивать работу на перспективу. Стратегия Тюменской области позволяет применять кластерный подход к развитию туристской инфраструктуры. Работу нашей команды оценили на высоком уровне», — отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на развитие туризма выделят в этом года 134 миллиона рублей в качестве субсидий.

На развитие тюменского туризма выделят десятки миллионов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Премия#Тюменцы#Тюмень#Туризм#Внутренний туризм#Тюменская область
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