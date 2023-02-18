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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Почему в Тюмени вода пахнет болотом

18 февраля 2023, 11:45
Фото: 1MI

Тюменцам назвали причину неприятного запаха воды из крана

Низкий уровень воды в Туре и кислородное голодание, из-за которого гниют водоросли, стали причиной неприятного запаха воды, поступающей с Метелевских очистных сооружений в дома жителей Тюмени.
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Тюмень

Из Туры ежедневно поступают порядка сотни кубометров воды на Метелевский водозабор. Прежде чем попасть к потребителям, она проходится несколько этапов очистки при помощи реагентов, порошкового активированного угля. Затем воду отправляют в отстойники, где она находится не менее 4 часов, после чего поступает в фильтр с активированным углем.

В настоящее время, по словам специалистов Росводоканал Тюмень, пик неприятного запаха воды в Тюмени уже прошел. Об этом свидетельствует и сокращение числа заявок от жителей областной столицы по поводу неприятного запаха воды, которые поступают операторам горячей линии.

Очищать воду из Туры при помощи активированного угля специалисты Росводоканал Тюмень будут до момента вскрытия реки, после которого талая вода обновит воду в Туре и ее качество значительно улучшится, передает «Регион-Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в марте пройдут тактико-специальные учения по подготовке к паводку. В преддверии весеннего сезона специалисты обследуют 66 гидротехнических сооружений в 16 муниципалитетах региона.

Тюменская область готовится к паводку
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Вода#Водоканал#Росводоканал#Тюменская область
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