Почему в Тюмени вода пахнет болотом

Из Туры ежедневно поступают порядка сотни кубометров воды на Метелевский водозабор. Прежде чем попасть к потребителям, она проходится несколько этапов очистки при помощи реагентов, порошкового активированного угля. Затем воду отправляют в отстойники, где она находится не менее 4 часов, после чего поступает в фильтр с активированным углем.