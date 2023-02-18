На улице Мельникайте в субботу вечером случился пожар

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В комментариях подписчики рассказали, что уже все нормально, пострадавших нет. Кто-то в шутку предположил, что это студенты подожгли дом.
По словам очевидцев, на месте сейчас работают пожарные, полицейские и врачи. Подробности и комментарии от сотрудников МЧС ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что в Нижнетавдинском районе в частном доме случился пожар. В результате происшествия погиб один человек, второй получил ожоги.