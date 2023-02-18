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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

На улице Мельникайте в субботу вечером случился пожар

18 февраля 2023, 16:01
Фото: 1MI

В Тюмени на улице Мельникайте загорелся чердак общежития

В Тюмени на улице Мельникайте, 44, в районе студенческого городка, загорелся чердак общежития. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень».
Сюжет
Тюмень

В комментариях подписчики рассказали, что уже все нормально, пострадавших нет. Кто-то в шутку предположил, что это студенты подожгли дом.

По словам очевидцев, на месте сейчас работают пожарные, полицейские и врачи. Подробности и комментарии от сотрудников МЧС ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что в Нижнетавдинском районе в частном доме случился пожар. В результате происшествия погиб один человек, второй получил ожоги.

Фото: Наш город
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Происшествие#Версия происшествия#МЧС#Трагедии#Тюмень#Общество#Тюменцы#Происшествия
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