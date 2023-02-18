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Posted 18 февраля 09:41

Published 18 февраля 09:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Новый современный рентген появился в отделении лучевой диагностики Тюменской ОКБ

18 февраля 2023, 09:41
Фото: ОКБ № 1 (г. Тюмень)
В отделении лучевой диагностики тюменской областной клинической больницы № 1 появился современный рентген. Оборудование предназначено для диагностики пациентам травматологического и ревматологического профиля. О преимуществах нового рентгена рассказали в пресс-службе ОКБ.

Аппарат удобен для всех участников диагностики. Пациенту не нужно подстраиваться под сам рентген, чтобы сделать снимок. Более того, новый рентген позволяет снизить лучевую нагрузку.

Новый аппарат — единственный в регионе, который позволяет сделать снимок одновременно двух плечевых суставов. За счет уменьшения времени обследования, снижается и лучевая нагрузка на организм пациента. Кроме того, для снижения дозы облучения аппарат оснащён уникальной системой фильтров с цифровым ограничением области исследования, — пояснила завотделением лучевой диагностики Татьяна Малышева.

Также специалисты отделения отметили еще несколько плюсов аппарата — это высокая скорость передвижения штатива, что сокращает время процедуры и управление штативом с пульта.

Новое оборудование приобретено на средства областного бюджета. Современный рентген позволит более  эффективней оказывать высокопрофессиональную медпомощь. В медучреждении напомнили, что  рентгенодиагностические исследования - одни из востребованных. Только в 2022 году в ОКБ № 1 было выполнено около 28 тысяч таких исследований. 

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