Новый современный рентген появился в отделении лучевой диагностики Тюменской ОКБ

Posted 18 февраля 09:41
Published 18 февраля 09:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Аппарат удобен для всех участников диагностики. Пациенту не нужно подстраиваться под сам рентген, чтобы сделать снимок. Более того, новый рентген позволяет снизить лучевую нагрузку.
Новый аппарат — единственный в регионе, который позволяет сделать снимок одновременно двух плечевых суставов. За счет уменьшения времени обследования, снижается и лучевая нагрузка на организм пациента. Кроме того, для снижения дозы облучения аппарат оснащён уникальной системой фильтров с цифровым ограничением области исследования, — пояснила завотделением лучевой диагностики Татьяна Малышева.
Также специалисты отделения отметили еще несколько плюсов аппарата — это высокая скорость передвижения штатива, что сокращает время процедуры и управление штативом с пульта.
Новое оборудование приобретено на средства областного бюджета. Современный рентген позволит более эффективней оказывать высокопрофессиональную медпомощь. В медучреждении напомнили, что рентгенодиагностические исследования - одни из востребованных. Только в 2022 году в ОКБ № 1 было выполнено около 28 тысяч таких исследований.