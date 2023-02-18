Новый современный рентген появился в отделении лучевой диагностики Тюменской ОКБ

Новое оборудование приобретено на средства областного бюджета. Современный рентген позволит более эффективней оказывать высокопрофессиональную медпомощь. В медучреждении напомнили, что рентгенодиагностические исследования - одни из востребованных. Только в 2022 году в ОКБ № 1 было выполнено около 28 тысяч таких исследований.