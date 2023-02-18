Морозы и снегопады в Тюмени на следующей неделе сменят дожди

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В воскресенье, 19 февраля, в Тюмени ожидается морозная погода и небольшой снег. Температура воздуха в этот день в светлое время суток составит -13 -15, к вечеру похолодает до-17 -22. В понедельник утром термометры покажут -18 -23, но к полудню воздух прогреется до -11 -14. В течения дня вероятны осадки в виде снега.
Во вторник в дневные часы ожидается -10 -14 и небольшой снег, к вечеру — усиление снегопада и потепление до -1 -5. 22 февраля столбики термометров покажут околонулевую температуру. В течение дня синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом и температуру воздуха 0 -1, к вечеру небольшое похолодание до -4 -7. Скорость ветра в этот день составит до 3,8 м/с.
В День защитника Отечества днем столбики термометров покажут -4 -7, в ночные часы -6 -7. В течение дня вероятны осадки в виде небольшого снега.