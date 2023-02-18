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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Морозы и снегопады в Тюмени на следующей неделе сменят дожди

18 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI

На смену морозам и снегопадам в Тюмени придут дожди

Ледяной дождь обрушится на Тюмень на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, осадки в виде дождя со снегом выпадут в областной столице накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье, 19 февраля, в Тюмени ожидается морозная погода и небольшой снег. Температура воздуха в этот день в светлое время суток составит -13 -15, к вечеру похолодает до-17 -22. В понедельник утром термометры покажут -18 -23, но к полудню воздух прогреется до -11 -14. В течения дня вероятны осадки в виде снега.

Во вторник в дневные часы ожидается -10 -14 и небольшой снег, к вечеру — усиление снегопада и потепление до -1 -5. 22 февраля столбики термометров покажут околонулевую температуру. В течение дня синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом и температуру воздуха 0 -1, к вечеру небольшое похолодание до -4 -7. Скорость ветра в этот день составит до 3,8 м/с.

В День защитника Отечества днем столбики термометров покажут -4 -7, в ночные часы -6 -7. В течение дня вероятны осадки в виде небольшого снега.

#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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