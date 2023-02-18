Морозы и снегопады в Тюмени на следующей неделе сменят дожди

Во вторник в дневные часы ожидается -10 -14 и небольшой снег, к вечеру — усиление снегопада и потепление до -1 -5. 22 февраля столбики термометров покажут околонулевую температуру. В течение дня синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом и температуру воздуха 0 -1, к вечеру небольшое похолодание до -4 -7. Скорость ветра в этот день составит до 3,8 м/с.