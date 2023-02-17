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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

За 2022 год Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел более 25 тысяч дел

17 февраля 2023, 18:34
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области оценил работу Арбитражного суда

Александр Моор дал высокую оценку работе коллектива Арбитражного суда региона. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Губернатор подчеркнул, что основной задачей ставит развитие экономики, а это во многом зависит от деятельности Арбитражного суда. За прошлый год суд рассмотрел более 25 тысяч дел. Это значительно более высокий показатель, чем в 2021 году.

Моор твердо надеется на продолжение совместной деятельности тюменских властей и Арбитражного суда нашего региона.

Ранее «Наш город» писал, что Арбитражный суд Западно-Сибирского округа стал первым по показателю качества работы арбитражных окружных судов по результатам ушедшего года.

 

В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в Тюмени подвели итоги 2022 года
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#Елена Чебоксарова#Арбитражный суд#Арбитражный суд Тюменской области#Губернатор#Моор#Александр Моор
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