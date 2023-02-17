За 2022 год Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел более 25 тысяч дел

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Губернатор подчеркнул, что основной задачей ставит развитие экономики, а это во многом зависит от деятельности Арбитражного суда. За прошлый год суд рассмотрел более 25 тысяч дел. Это значительно более высокий показатель, чем в 2021 году.
Моор твердо надеется на продолжение совместной деятельности тюменских властей и Арбитражного суда нашего региона.
Ранее «Наш город» писал, что Арбитражный суд Западно-Сибирского округа стал первым по показателю качества работы арбитражных окружных судов по результатам ушедшего года.