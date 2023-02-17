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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В воскресенье жителей Тюмени ждет снегопад

17 февраля 2023, 15:04
Фото: 1MI

В Тюмени в воскресенье, 19 февраля, ожидается снегопад и пасмурная погода

В областной столице в воскресенье синоптики ждут снегопад. По данным Гисметео в Тюмени выпадет до 0,7 мм осадков. Весь день будет пасмурно, скорость ветра составит 2 – 5 метров в секунду. На дорогах возможны заносы.

Влажность воздуха снизится до 74%, высота снежного покрова составит 35 сантиметров. Осадки в городе прогнозируются с 8 до 11 часов, температура воздуха днём составит – 12 градусов.

Синоптики ждут снегопады 21 и 22 февраля. За 2 дня выпадет от 1 до 1,5 мм осадков. При этом в городе потеплеет до – 8 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в субботу в городе немного похолодает, днём температура воздуха составит – 13 градусов.

Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени
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