В воскресенье жителей Тюмени ждет снегопад

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Влажность воздуха снизится до 74%, высота снежного покрова составит 35 сантиметров. Осадки в городе прогнозируются с 8 до 11 часов, температура воздуха днём составит – 12 градусов.
Синоптики ждут снегопады 21 и 22 февраля. За 2 дня выпадет от 1 до 1,5 мм осадков. При этом в городе потеплеет до – 8 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в субботу в городе немного похолодает, днём температура воздуха составит – 13 градусов.