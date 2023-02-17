В воскресенье жителей Тюмени ждет снегопад

В Тюмени в воскресенье, 19 февраля, ожидается снегопад и пасмурная погода

В областной столице в воскресенье синоптики ждут снегопад. По данным Гисметео в Тюмени выпадет до 0,7 мм осадков. Весь день будет пасмурно, скорость ветра составит 2 – 5 метров в секунду. На дорогах возможны заносы.