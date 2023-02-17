В Тюменской области за год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей

Самые высокие средние зарплаты в регионе зафиксированы в сферах «Добыча сырья» (105,7 тысяч рублей), «Высший менеджмент» (86,5 тысяч рублей) и «Строительство, недвижимость» (79, 5 тысяч рублей. Наиболее заметный рост зарплат за год, от 12 до 17 тысяч рублей, отмечен в сфере «Консультирование» «Добыча сырья» и «Маркетинг, реклама».