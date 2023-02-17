В Тюменской области за год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Размер средних зарплат в Тюменской области выше, чем в целом по России на 2,2 тысячи рублей.
Самые высокие средние зарплаты в регионе зафиксированы в сферах «Добыча сырья» (105,7 тысяч рублей), «Высший менеджмент» (86,5 тысяч рублей) и «Строительство, недвижимость» (79, 5 тысяч рублей. Наиболее заметный рост зарплат за год, от 12 до 17 тысяч рублей, отмечен в сфере «Консультирование» «Добыча сырья» и «Маркетинг, реклама».
В целом по УрФО уровень предлагаемых зарплат увеличился с 49,2 до 56,5 тысяч рублей. По динамике роста зарплат среди регионов на первом месте оказался Ханты-Мансийский АО, где работодатели стали предлагать на 10,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее (68,2 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля. В список вошли вышкомонтажники, машинисты буровых установок и вальщики леса. Им готовы платить за работу более 100 тысяч рублей ежемесячно.