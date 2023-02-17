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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюменской области за год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей

17 февраля 2023, 06:02
Фото: 1MI

Зарплаты тюменцев за год выросли более чем на 6 тысяч рублей

В Тюменской области на 6,3 тысячи рублей выросли зарплаты, предлагаемые работодателями. По данным аналитиков HeadHunter, в январе 2023 года в регионе будущим соискателям предлагали заработные платы на уровне 60,4 тысяч рублей. Год назад — 54 тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень

Размер средних зарплат в Тюменской области выше, чем в целом по России на 2,2 тысячи рублей.

Самые высокие средние зарплаты в регионе зафиксированы в сферах «Добыча сырья» (105,7 тысяч рублей), «Высший менеджмент» (86,5 тысяч рублей) и «Строительство, недвижимость» (79, 5 тысяч рублей. Наиболее заметный рост зарплат за год, от 12 до 17 тысяч рублей, отмечен в сфере «Консультирование» «Добыча сырья» и «Маркетинг, реклама».

В целом по УрФО уровень предлагаемых зарплат увеличился с 49,2 до 56,5 тысяч рублей. По динамике роста зарплат среди регионов на первом месте оказался Ханты-Мансийский АО, где работодатели стали предлагать на 10,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее (68,2 рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля. В список вошли вышкомонтажники, машинисты буровых установок и вальщики леса. Им готовы платить за работу более 100 тысяч рублей ежемесячно.

 

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Средняя зарплата#Исследования#Вакансии#Экономика#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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