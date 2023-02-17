В Тюмени снесут многоэтажки на Елизарова и Холодильной ради высотной застройки

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Согласно постановлению главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, под снос попадут девять многоквартирных домов, признанных аварийными, один многоквартирный дом, не признанный аварийным и один объект индивидуального жилищного строительства.
В перспективе здесь появятся 25-этажные и среднеэтажные дома высотой 9 этажей, школы и детские сады, площадки для занятия спортом, учреждения здравоохранения, парковки. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что под КРТ в Тюмени попадет земельный участок площадью 62,3 гектара в границах улиц Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожная база, переулка Берегового. Здесь будет снесено порядка 150 жилых домов.