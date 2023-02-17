В Тюмени снесут многоэтажки на Елизарова и Холодильной ради высотной застройки

В Тюмени снесут многоквартирные дома ради высотной застройки

Одиннадцать домов снесут в Тюмени на земельном участке площадью 5,5 гектар в границах улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

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