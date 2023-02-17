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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

В Тюмени снесут многоэтажки на Елизарова и Холодильной ради высотной застройки

17 февраля 2023, 08:14
Фото: 1MI

В Тюмени снесут многоквартирные дома ради высотной застройки

Одиннадцать домов снесут в Тюмени на земельном участке площадью 5,5 гектар в границах улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Сюжет
Тюмень

Согласно постановлению главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, под снос попадут девять многоквартирных домов, признанных аварийными, один многоквартирный дом, не признанный аварийным и один объект индивидуального жилищного строительства.

В перспективе здесь появятся 25-этажные и среднеэтажные дома высотой 9 этажей, школы и детские сады, площадки для занятия спортом, учреждения здравоохранения, парковки. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что под КРТ в Тюмени попадет земельный участок площадью 62,3 гектара в границах улиц Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожная база, переулка Берегового. Здесь будет снесено порядка 150 жилых домов.

 

В Тюмени из-за КРТ под снос пойдут 150 домов
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#Общество#Новости тюмени#Снос домов#Снос#Реновация#Строительство дома#Администрация Тюмени#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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