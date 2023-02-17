В Тюмени прошел единый день консультаций для представителей НКО

Posted 17 февраля 13:45
Published 17 февраля 13:45
Modified Сегодня, 01:55
Updated Сегодня, 01:55
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню неправительственных (некоммерческих) организаций. Провели его специалисты ресурсного центра повышения квалификации и подготовки кадров сотрудников СО НКО регионального центра «Семья» при поддержке департамента социального развития Тюменской области.
Цель таких консультаций — оказание помощи в разрешении конкретных вопросов, возникающих в ходе деятельности, некоммерческим организациям и гражданам, планирующим создание некоммерческих организаций, — пояснили в профильном ведомстве.
Так, заинтересованные тюменцы на одной площадке смогли узнать от профессионалов, как открыть НКО, как правильно сформулировать направления деятельности в уставе, как изменились формы отчётности и сроки их предоставления для НКО в 2023 году и другим.
Кроме того, все желающие смогли пообщаться с психологом по теме организации работы и подбора кадров, формирования команды и распределения обязанностей, чтобы избежать профессионального выгорания, мотивации сотрудников.
Мы увидели активность некоммерческих организаций, их интерес к ряду вопросов по деятельности. Некоторые вопросы мы смогли решить прямо во время консультации. Скорее всего, сделаем такие встречи традиционными и как минимум два раза в год, — отметили в областном департаменте соцразвития.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.