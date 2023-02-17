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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

В Тюмени предоставили новые данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом

17 февраля 2023, 18:18
Фото: 1MI

Впервые за сутки в Тюменской области выявили 476 случаев заболевания коронавирусом

За шестую неделю текущего года в нашем регионе рост заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом увеличился, сообщают в областном Роспотребнадзоре.

По данным оперштаба, в период на 17 февраля 2023 года за минувшие сутки было выявлено 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В сравнении с предыдущими данными, это рекордное число. Среди заболевших — 85 детей. Более 2,7 тысяч пациентов находят под наблюдением врачей, один подключен к ИВЛ.

Уровень заражения ОРВИ и гриппом за неделею возрос на 2,5%, в сравнении с предыдущей.

Напомним, что в конце прошлой недели отмечался рост заболеваемости коронавирусом,  тогда инфекций заразились 243 человека за сутки.

Количество тюменцев, заразившихся коронавирусом, возросло
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#Елена Чебоксарова#Коронавирус#Коронавирусная инфекция#Врачи#Пациенты#Больные#Управление Роспотребнадзора#Тюмень
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