В Тюмени предоставили новые данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом

По данным оперштаба, в период на 17 февраля 2023 года за минувшие сутки было выявлено 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В сравнении с предыдущими данными, это рекордное число. Среди заболевших — 85 детей. Более 2,7 тысяч пациентов находят под наблюдением врачей, один подключен к ИВЛ.