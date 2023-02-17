В Тюмени предоставили новые данные по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
По данным оперштаба, в период на 17 февраля 2023 года за минувшие сутки было выявлено 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В сравнении с предыдущими данными, это рекордное число. Среди заболевших — 85 детей. Более 2,7 тысяч пациентов находят под наблюдением врачей, один подключен к ИВЛ.
Уровень заражения ОРВИ и гриппом за неделею возрос на 2,5%, в сравнении с предыдущей.
Напомним, что в конце прошлой недели отмечался рост заболеваемости коронавирусом, тогда инфекций заразились 243 человека за сутки.