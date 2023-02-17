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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Тюмени неизвестные оставили в холодном плену кошек и собак

17 февраля 2023, 04:38
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени неизвестные оставили кошек и собак в машине на морозе на три дня

Замерзающих кошек и собак обнаружили на днях жители Тюмени в машине, припаркованной на улице Тимофея Чаркова. Животных заметили дети и сообщили об этом взрослым. Как выяснилось, в салоне и багажнике автомобиля хвостатые провели не менее трех суток.
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Тюмень
«На место была вызвана полиция. Но поскольку ждать их приезда уже было нельзя, животным срочно требовалась помощь, мы приняли решение вскрыть автомобиль, о чем сообщили в дежурную часть. Под видеосъемку, мы открыли багажник и достали двух собак и трех кошек», — сообщили тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».

Все животные были доставлены волонтерами в ветеринарную клинику для осмотра. У обоих собак и всех кошек ветврачи выявили переохлаждение, у одной из собак — отит.

«Хозяйка автомобиля появилась через несколько часов. Но внятно ничего объяснить так и не смогла. Скорее всего, она не является владельцем данных животных. Да и животные привезены из Сургута», — сообщили волонтеры.

По словам активистов, в настоящее время идут поиски хозяев «хвостатых».

«Наш Город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске неизвестный выбросили кота в заклеенной скотчем коробке в мусорный бак. Животное обнаружили неравнодушные прохожие. В настоящее время с хвостатым все в порядке — он проходить лечение.

Поиском живодера, выбросившего кота в мусорный бак в Ялуторовске, занялась полиция
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Животные#Домашние животные#УМВД России по Тюменской области#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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