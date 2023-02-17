В Тюмени неизвестные оставили в холодном плену кошек и собак

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 05:38
«На место была вызвана полиция. Но поскольку ждать их приезда уже было нельзя, животным срочно требовалась помощь, мы приняли решение вскрыть автомобиль, о чем сообщили в дежурную часть. Под видеосъемку, мы открыли багажник и достали двух собак и трех кошек», — сообщили тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».
Все животные были доставлены волонтерами в ветеринарную клинику для осмотра. У обоих собак и всех кошек ветврачи выявили переохлаждение, у одной из собак — отит.
«Хозяйка автомобиля появилась через несколько часов. Но внятно ничего объяснить так и не смогла. Скорее всего, она не является владельцем данных животных. Да и животные привезены из Сургута», — сообщили волонтеры.
По словам активистов, в настоящее время идут поиски хозяев «хвостатых».
«Наш Город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске неизвестный выбросили кота в заклеенной скотчем коробке в мусорный бак. Животное обнаружили неравнодушные прохожие. В настоящее время с хвостатым все в порядке — он проходить лечение.