В Тюмени неизвестные оставили в холодном плену кошек и собак

В Тюмени неизвестные оставили кошек и собак в машине на морозе на три дня

Замерзающих кошек и собак обнаружили на днях жители Тюмени в машине, припаркованной на улице Тимофея Чаркова. Животных заметили дети и сообщили об этом взрослым. Как выяснилось, в салоне и багажнике автомобиля хвостатые провели не менее трех суток.

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