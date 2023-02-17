В Тюмени из-за КРТ под снос пойдут 150 домов

Здесь будут снесены 7 многоквартирных жилых домов, два из которых признаны аварийными, и 143 индивидуальных жилых дома. На их месте возведут здания многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, общежития, объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения, школы и детские сады, магазины, заведения общепита, гостиницы и парки.