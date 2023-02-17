В Тюмени из-за КРТ под снос пойдут 150 домов

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:56
Здесь будут снесены 7 многоквартирных жилых домов, два из которых признаны аварийными, и 143 индивидуальных жилых дома. На их месте возведут здания многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, общежития, объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения, школы и детские сады, магазины, заведения общепита, гостиницы и парки.
Общий объем строительства составит около 650 тысяч квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской Лесобазы обратились в администрацию города с требованием исключить их индивидуальные жилые дома из зоны, подлежащей КРТ.