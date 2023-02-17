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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:56

В Тюмени из-за КРТ под снос пойдут 150 домов

17 февраля 2023, 05:37
Фото: администрация Тюмени

В Тюмени ради реновации снесут 150 домов

Еще один земельный участок в Тюмени будет отдан под КРТ. Согласно постановлению главы администрации города Руслана Кухарука, под реновацию пойдет земельный участок площадью 62,3 гектара в границах улиц Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожная база, переулка Берегового.
Сюжет
Тюмень

Здесь будут снесены 7 многоквартирных жилых домов, два из которых признаны аварийными, и 143 индивидуальных жилых дома. На их месте возведут здания многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, общежития, объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения, школы и детские сады, магазины, заведения общепита, гостиницы и парки.

Общий объем строительства составит около 650 тысяч квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской Лесобазы обратились в администрацию города с требованием исключить их индивидуальные жилые дома из зоны, подлежащей КРТ.

 

Жители частных домов на Лесобазе требуют отменить КРТ на Сахалинской
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#Валентина Бурнашева#Реновация#Снос домов#Тюмень#Строительство#Строительство дома#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Тюменская область
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