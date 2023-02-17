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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Тюмени улицы названы в честь двух бойцов, погибших на СВО

17 февраля 2023, 13:23
Фото: 1MI

В Тюмени появились улицы в честь бойцов, погибших в зоне СВО

В Тюмени комиссия по присвоению, изменению, аннулированию элементов улично-дорожной сети приняла решение о наименовании четырех улиц. Они названы в честь Жумбая Раизова, Григория Турубарова, Николая Войтика и матроса Зырянова.

По данным издания «Тюменская область сегодня», первые две из них находятся в Плехановском районе.

Улицы Жумбая Раизова и Григория Турубаров носят имена тюменцев, которые погибли на СВО. Отмечается, что Турубаров получил смертельное ранение в ходе боя. Он награждён орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга.

«Семья Жумбая Раизова жила в Тюменской области. Он здесь рос и развивался. Закончил Рязанское военное училище и попал в зону СВО. Там он погиб», - сообщил изданию депутат городской думы Александр Григорьев.

Улица в районе Гилевской рощи получила имя Николая Войтика. В Березняковском появилась улица матроса Зырянова.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские бойцы (подразделение «Кедр») получили подарки ко Дню Защитника Отечества.

Тюменские воины получили подарки ко Дню Защитника Отечества
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