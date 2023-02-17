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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В центре Тюмени возникли крупные пробки из-за отключения светофоров

17 февраля 2023, 13:09
Фото: Яндекс Пробки

Из-за отключения светофоров в центре Тюмени возникли крупные пробки 17 февраля

В областной столице 17 февраля возникли серьёзные пробки на центральных улицах города. По данным сервисов Яндекса, скорость движения на Ленина, Мориса Торезы, Профсоюзной снизилась до 3-5 км/ч.

Пробки составили 8 баллов, в районе ТРЦ «Галерея Вояж» отключились светофоры. Более того, в областной столице вечером произошло 6 дорожных происшествий, одно из них на улице Щербакова (здесь возник затор почти в километр).

«Пробка невозможная», — сообщил пользователь системы 2ГИС.

Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе вечерние заторы в городе могли не превышать 6 баллов. Во вторник и среду в часы пик ДТП в Тюмени практически не было.

В Тюмени пробки достигли семи баллов из-за четырех аварий
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах
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