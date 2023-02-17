В центре Тюмени возникли крупные пробки из-за отключения светофоров

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Пробки составили 8 баллов, в районе ТРЦ «Галерея Вояж» отключились светофоры. Более того, в областной столице вечером произошло 6 дорожных происшествий, одно из них на улице Щербакова (здесь возник затор почти в километр).
«Пробка невозможная», — сообщил пользователь системы 2ГИС.
Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе вечерние заторы в городе могли не превышать 6 баллов. Во вторник и среду в часы пик ДТП в Тюмени практически не было.