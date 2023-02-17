В Газпром и другие крупные компании в 2022 году трудоустроились около 800 студентов

Член Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Данила Шумилюк рассказал, что многие крупные предприятия готовы платить студентам те же деньги, что и специалистам в штате. Среди них — РЖД, Газпром, Росатом. По словам Шумилюка, в 2022 году в эти компании приняли на работу порядка 800 молодых людей без опыта.