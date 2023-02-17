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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Газпром и другие крупные компании в 2022 году трудоустроились около 800 студентов

17 февраля 2023, 15:23
Фото: 1MI

Карьерный форум «ТрудКрут» собрал в Тюмени 150 учащихся вузов

Семнадцатого февраля — День студотрядов. На открытии карьерного форума, которое состоялось на базе Кадрового центра «Работа России», молодежи рассказали про способы применения профкомпетенций в студотрядах, о тенденциях рынка труда и финансовом планировании. Об этом сообщили в инфоцентре региона.
Сюжет
Тюмень

Ежегодно бойцы студотрядов имеют возможность трудоустроиться в летнее время.

Член Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Данила Шумилюк рассказал, что многие крупные предприятия готовы платить студентам те же деньги, что и специалистам в штате. Среди них — РЖД, Газпром, Росатом. По словам Шумилюка, в 2022 году в эти компании приняли на работу порядка 800 молодых людей без опыта.

Ранее «Наш город» писал, что среди тюменцев работу с зарплатой более 100 тысяч рублей имеют более высокие шансы получить сотрудники в сфере финансов и промышленности.

 

 

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
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#Студотряды#Студенты#Трудоустройство#Тюмень#Тюменцы#Событие#Елена Чебоксарова#Видео
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