Тюменцы не заметили роста зарплат

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В ходе опроса подписчиков в тг-канале «Наш город» большинство тюменцев отметили, что им зарплату в прошлом году не повышали (72% голосов). Только 16% респондентов подтвердили рост выплат. В голосовании приняли участие 270 человек.
«Кому надо, тому и подняли. Порадуемся», - отметила подписчица тг-канала «Наш город» Елена В.
Ранее «Наш город» сообщал, что в январе 2023 года в регионе будущим соискателям предлагали заработные платы на уровне 60,4 тысячи рублей. Год назад — 54 тысячи рублей.