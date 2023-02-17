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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Тюменцы не заметили роста зарплат

17 февраля 2023, 11:22
Фото: 1MI

Жители Тюмени не верят в рост зарплат на 10%

Читатели «Нашего города» не верят в рост зарплат на 10% за последний год. Люди полагают, что выплаты могли увеличиться «у депутатов» и руководящего персонала компаний.
Сюжет
Тюмень

В ходе опроса подписчиков в тг-канале «Наш город» большинство тюменцев отметили, что им зарплату в прошлом году не повышали (72% голосов). Только 16% респондентов подтвердили рост выплат. В голосовании приняли участие 270 человек.

«Кому надо, тому и подняли. Порадуемся», - отметила подписчица тг-канала «Наш город» Елена В.

Ранее «Наш город» сообщал, что в январе 2023 года в регионе будущим соискателям предлагали заработные платы на уровне 60,4 тысячи рублей. Год назад — 54 тысячи рублей.

В Тюменской области за год зарплаты выросли на 6 тысяч рублей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Зарплата#Средняя зарплата#Зарплата депутатов#Деньги#Работа#Тюмень#Александр Мязин
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