Тюменского активиста обвинили в пиаре на митингах против тарифов ЖКХ

В Тюмени местного активиста обвинили в пиаре на несогласованных митингах

Тюменского активиста Юрия Рябцева обвинили в намеренной подаче заявлений на пикеты и митинги с ошибками. Якобы он делает это для личного пиара в СМИ. Ситуацию общественник прокомментировал в разговоре с журналистом «Нашего города».