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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Тюменского активиста обвинили в пиаре на митингах против тарифов ЖКХ

17 февраля 2023, 13:43
Фото: 1MI

В Тюмени местного активиста обвинили в пиаре на несогласованных митингах

Тюменского активиста Юрия Рябцева обвинили в намеренной подаче заявлений на пикеты и митинги с ошибками. Якобы он делает это для личного пиара в СМИ. Ситуацию общественник прокомментировал в разговоре с журналистом «Нашего города».

Напомним, Юрий Рябцев подавал уведомления на проведение акции против роста тарифов. Все они были отклонены. По словам активиста, попытку «пропиариться» он не преследовал.

«Вчера только в суде мы были 2 часа. Себе проблем в 2 раза больше, власти не устраивает публичное информирование о проблеме в сфере ЖКХ», — сообщил «Нашему городу» активист Юрий Рябцев.

Сегодня отмечалось, что около здания Тюменской облдумы прошел одиночный пикет. По данным «Нашего города», тюменец призывал властей заплатить компенсацию из-за роста тарифов на ЖКХ.

В Тюмени проходит одиночный пикет против роста тарифов ЖКХ. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Жалобы#Проблемы ЖКХ#Услуги ЖКХ
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В Тюмени проходит одиночный пикет против роста тарифов ЖКХ. Фото
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