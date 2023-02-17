Тюменского активиста обвинили в пиаре на митингах против тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Напомним, Юрий Рябцев подавал уведомления на проведение акции против роста тарифов. Все они были отклонены. По словам активиста, попытку «пропиариться» он не преследовал.
«Вчера только в суде мы были 2 часа. Себе проблем в 2 раза больше, власти не устраивает публичное информирование о проблеме в сфере ЖКХ», — сообщил «Нашему городу» активист Юрий Рябцев.
Сегодня отмечалось, что около здания Тюменской облдумы прошел одиночный пикет. По данным «Нашего города», тюменец призывал властей заплатить компенсацию из-за роста тарифов на ЖКХ.