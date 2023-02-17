Тюменка с маленьким ребенком боится погибнуть под завалами разрушающегося дома

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:55
Однако чиновники не спешат вносить многоквартирный дом в реестр чрезвычайных ситуаций. Расселить жильцов планируют только к 2030 году.
«Нереально здесь жить — все валится. Я за ребенка боюсь. Может, дом-то и достоит до 2030 года, но мы не достоим — придавит», — отмечает мама девочки.
Между тем, в декабре 2021 года специалистами департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени был осуществлен выезд по адресу: г. Тюмень, улица Ямская, 24 б, по результатам которого установлено, что в соответствии с критериями о чрезвычайных ситуациях, утвержденных приказом МЧС России, ситуация, сложившаяся в указанном доме не может квалифицироваться как чрезвычайная.
«Таким образом, основания для переселения граждан в первоочередном порядке отсутствуют», — указано в документах администрации города.
В настоящее время к проблеме жителей дома на Ямской подключились представители ОНФ Тюменской области. По словам члена регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Сергея Соловьева, в этом доме опасно находиться.
«Поэтому все наши дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы привести данную ситуацию к скорейшему разрешению. Мы будем требовать, чтобы этот дом попал в реестр чрезвычайной ситуации», — заявил Соловьев «Нашему Городу».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году из аварийного жилья в новые квартиры переехали более двух тысяч человек. В этом году на переселение граждан из ветхих и аварийных домов в регионе потратят более 240 миллионов рублей.