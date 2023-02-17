nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Тюменка с маленьким ребенком боится погибнуть под завалами разрушающегося дома

17 февраля 2023, 05:16
Фото: 1MI

Тюменские власти не хотят признавать разрушающийся дом на Ямской чрезвычайно опасным

Жительнице Тюмени, воспитывающей в одиночестве двухлетнюю дочь, приходится выживать в опасном доме. Здание буквально трещит по швам, со стен и потолков осыпается килограммами штукатурка.
Сюжет
Тюмень

Однако чиновники не спешат вносить многоквартирный дом в реестр чрезвычайных ситуаций. Расселить жильцов планируют только к 2030 году.

«Нереально здесь жить — все валится. Я за ребенка боюсь. Может, дом-то и достоит до 2030 года, но мы не достоим — придавит», — отмечает мама девочки.

Между тем, в декабре 2021 года специалистами департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени был осуществлен выезд по адресу: г. Тюмень, улица Ямская, 24 б, по результатам которого установлено, что в соответствии с критериями о чрезвычайных ситуациях, утвержденных приказом МЧС России, ситуация, сложившаяся в указанном доме не может квалифицироваться как чрезвычайная.

«Таким образом, основания для переселения граждан в первоочередном порядке отсутствуют», — указано в документах администрации города.

В настоящее время к проблеме жителей дома на Ямской подключились представители ОНФ Тюменской области. По словам члена регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Сергея Соловьева, в этом доме опасно находиться.

«Поэтому все наши дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы привести данную ситуацию к скорейшему разрешению. Мы будем требовать, чтобы этот дом попал в реестр чрезвычайной ситуации», — заявил Соловьев «Нашему Городу».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в минувшем году из аварийного жилья в новые квартиры переехали более двух тысяч человек. В этом году на переселение граждан из ветхих и аварийных домов в регионе потратят более 240 миллионов рублей.

Из аварийного жилья переселились более 8 тысяч тюменцев
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#ОНФ#Аварийное жилье#Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области
Подпишитесь
Куда тюменцам сходить на Масленицу
Сегодня, 04:32
Нейросеть показала, как выглядит типичный тюменец
Сегодня, 02:06
В Тюмени неизвестные оставили в холодном плену кошек и собак
Сегодня, 04:38
Сотрудники МЧС спасли замерзающую на трассе автоледи
Вчера, 20:19
Тюменские власти отреагировали на инцидент с учителем, оставившим класс без обеда
Вчера, 17:57
Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста
Вчера, 16:39