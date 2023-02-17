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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Тюменская полиция завела на Инстасамку административное дело

17 февраля 2023, 06:48
Фото: instasamka БЕАЧ

В Тюмени на Инстасамку завели административное дело

Административное дело на исполнительницу Инстасамку завели в УМВД по Тюменской области. Заявление на певицу подал в январе тюменский общественник Юрий Рябцев. Он обвинял ее в мелком хулиганстве.
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Тюмень

Общественник отметил в заявлении, что в действиях Инстасамки (Дарьи Зотеевой) есть признаки мелкого хулиганства. В частности, распространение в интернете неприличной информации, оскорбляющей человеческое достоинство.

«Административное дело возбуждено. Рассмотрение состоится в течение тридцати рабочих дней», — рассказал «Нашему Городу» Юрий Рябцев.

По его словам, помимо полиции, заявления с жалобой на тексты Инстасамки также были направлены в январе в прокуратуру Тюменской области, Роскомнадзор и уполномоченному по правам ребенка Андрею Степанову.

«В настоящее время делом Инстасамки занимается Генеральная прокуратура России. Если не ошибаюсь, заведено административное дело по статье 5.61 КоАП РФ, „Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме“», — отметил Юрия Рябцев.

Ранее «Наш Город» писал, что запланированный в Тюмени на 29 марта концерт Инстасамки не состоится. Исполнительница перенесла свой гастрольный тур по городам России на 2024 год. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Концерт скандально известной певицы Инстасамки в Тюмени не состоится
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Певцы#Административное дело#УМВД России по Тюменской области#Роскомнадзор#Прокуратура#Генеральная прокуратура#Тюмень#Тюменцы#Юрий Рябцев#Тюменская область
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