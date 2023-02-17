Сплошная проверка ГИБДД проходит на Луначарского в Тюмени. Фото

В Тюмени на улице Луначарского проходит массово проверяют водителей. Фото

Сплошная проверка водителей на трезвость проходит поздно вечером 17 февраля в Тюмени. На улице Луначарского инспекторы проверяют у водителей документы и заставляют тюменцев снимать тонировку, сообщают в ГИБДД. Пьяных водителей пока не обнаружили.