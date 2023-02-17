Сплошная проверка ГИБДД проходит на Луначарского в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
«Пока все проходящие проверку водители трезвые, но немало тонированных автомобилей. 22-летний водитель этого «Хендэ», тонированного «вкруговую» в 19-й раз снял темную пленку со стекол», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
Между тем 32-летний водитель внедорожника «Мерседес» отказался снимать тонировку, ему выписали штраф.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 8 февраля инспекторы ГИБДД в течение 12 часов остановили 3 машины «Тойота» с красивыми номерами. Водителям пришлось снять тонировку.