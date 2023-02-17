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Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Сплошная проверка ГИБДД проходит на Луначарского в Тюмени. Фото

17 февраля 2023, 18:44
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на улице Луначарского проходит массово проверяют водителей. Фото

Сплошная проверка водителей на трезвость проходит поздно вечером 17 февраля в Тюмени. На улице Луначарского инспекторы проверяют у водителей документы и заставляют тюменцев снимать тонировку, сообщают в ГИБДД. Пьяных водителей пока не обнаружили.
Фото: скрин видео ГИБДД
«Пока все проходящие проверку водители трезвые, но немало тонированных автомобилей. 22-летний водитель этого «Хендэ», тонированного «вкруговую» в 19-й раз снял темную пленку со стекол», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Между тем 32-летний водитель внедорожника «Мерседес» отказался снимать тонировку, ему выписали штраф.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 8 февраля инспекторы ГИБДД в течение 12 часов остановили 3 машины «Тойота» с красивыми номерами. Водителям пришлось снять тонировку.

Тюменские сотрудники ГИБДД массово тормозят «Тойоты» с «красивыми номерами». Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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