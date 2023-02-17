Скорая Тюмени первая в РФ получила сертификат качества и безопасности Росздравнадзора

Качество. Проведена интеграция с телефонией, с помощью которой можно прослушать аудиозапись вызова, настроен алгоритм приема вызова в виде последовательного опроса, что помогает диспетчеру оперативно определять повод и срочность вызова. Была настроена передача неотложного вызова на обслуживание лечащему врачу поликлиники. Также проведена интеграция с системой 112 по получению комплексных вызовов о чрезвычайных ситуациях.