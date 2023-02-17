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Posted 17 февраля 13:14

Published 17 февраля 13:14

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Скорая Тюмени первая в РФ получила сертификат качества и безопасности Росздравнадзора

17 февраля 2023, 13:14
Фото: 1MI
Тюменская станция скорой медицинской помощи стала первой в России, получившей сертификат качества и безопасности Росздравнадзора. Деятельность медорганизации признана эффективной по всем 11 направлениям, которые она осуществляет. Об этом сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Успешному прохождению сертификации тюменской скорой большую роль сыграла настройка процессов автоматизации и информатизации системы управления выездными бригадами.

В прошлом году станция скорой помощи Тюмени полностью перешла на электронный документооборот и стала первой в стране, кто внедрил функционал облачного подписания документов в работу бригад СМП.

В департаменте информатизации также пояснили, как нововведения изменили качество работы скорой помощи и какая польза от них для пациентов.

Удобство. Теперь медики скорой могут вести электронную карту пациента, заполнять в электронном формате сопроводительные листы и другую необходимую медицинскую документацию. Функцию протестировали уже несколько бригад, скоро ее применят все остальные.

Качество. Проведена интеграция с телефонией, с помощью которой можно прослушать аудиозапись вызова, настроен алгоритм приема вызова в виде последовательного опроса, что помогает диспетчеру оперативно определять повод и срочность вызова. Была настроена передача неотложного вызова на обслуживание лечащему врачу поликлиники. Также проведена интеграция с системой 112 по получению комплексных вызовов о чрезвычайных ситуациях.

Оперативность. Также при наличии у пациента признаков вреда здоровью от противоправных действий есть через систему оповещения скорой медицинской помощи сигнал передается в полицию.

Благодаря доступу к истории данных ЭКГ пациента из региональной кардиологической информационной системы бригады СМП могут точнее определиться с диагнозом и лечением пациента.

Вся необходимая и критически важная информация о пациенте мгновенно передается в электронном виде. Это повышает качество и точность диагнозов, которые основаны на массиве медицинских данных. Также для ускорения работы врачи скорой могут пользоваться шаблонами объективных данных о состоянии пациента, — пояснили в департаменте.

Стоит отметить, информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Так, по итогам 2022 года регион по «цифровой зрелости» достиг уровня 78% при плановом значении 67%, самое большое значение у здравоохранения — 90%.

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