В центре города может погаснуть светофор

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 04:26
Ввиду плановых работ на электросетях светофорный объект может перестать работать в период с 13.00 до 17.00.
Водителям в эти часы следует быть особенно внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут, учитывая то, что в пятницу у многих сокращенный день.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера утром на улице Республики произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Один из автомобилей в результате аварии был откинут на тротуар поблизости с остановкой.