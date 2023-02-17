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Posted Сегодня, 02:12

Published Сегодня, 02:12

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В центре города может погаснуть светофор

17 февраля 2023, 02:12
Фото: 1MI

В Тюмени 17 февраля возможно отключение светофора на 4 часа

Сегодня, 17 февраля, с обеда возможно отключение светофора на перекрестке улиц Фабричной и Мельничной, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

Ввиду плановых работ на электросетях светофорный объект может перестать работать в период с 13.00 до 17.00.

Водителям в эти часы следует быть особенно внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут, учитывая то, что в пятницу у многих сокращенный день.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера утром на улице Республики произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Один из автомобилей в результате аварии был откинут на тротуар поблизости с остановкой.

В центре Тюмени произошло жесткое ДТП. Видео
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#Елена Чебоксарова#Светофор#Отключение#Отключение светофоров#Дороги#Безопасность#Автомобилисты#Водители#Тюменьгортранс
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