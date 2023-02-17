«Реал» интересуется игроком «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что мадридский клуб переключился на кандидатуру игрока «красных дьяволов» после того, как им не удалось подписать Жоау Канселу, перешедшего из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.