«Реал» интересуется игроком «Манчестер Юнайтед»

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь испанские СМИ, в приобретении 23-летнего футболиста заинтересован «Реал».
Отмечается, что мадридский клуб переключился на кандидатуру игрока «красных дьяволов» после того, как им не удалось подписать Жоау Канселу, перешедшего из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.
Напомним, что контракт Далота с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.