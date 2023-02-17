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Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

«Реал» интересуется игроком «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 19:19
Фланговый защитник сборной Португалии Диогу Далот, в данный момент выступающий в составе «Манчестер Юнайтед», может продолжить свою карьеру в Испании.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь испанские СМИ, в приобретении 23-летнего футболиста заинтересован «Реал».

Отмечается, что мадридский клуб переключился на кандидатуру игрока «красных дьяволов» после того, как им не удалось подписать Жоау Канселу, перешедшего из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

Напомним, что контракт Далота с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.

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