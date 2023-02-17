Рабочие убрали ледовый городок на площади 400-летия Тюмени

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
«Заячья семья, лабиринт, замок, сказочный лес, жар-птица, трон и даже богатыри местами подтаяли, а потому потеряли былую крепость и устойчивость», - отмечается в паблике «Тюмень – наш дом».
На их состояние повлияли перепады температур. Теперь ледяные фигуры могут быть небезопасны, подрядная организация приступила к демонтажу городка и вывозу льда.
Ранее «Наш город» сообщал, что на следующей неделе в городе возможно потепление до – 4 градусов.