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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Рабочие убрали ледовый городок на площади 400-летия Тюмени

17 февраля 2023, 14:44
Фото: Тюмень - наш дом

На площади 400-летия Тюмени убрали все ледовые фигуры

В центре областной столицы 17 февраля рабочие убирали ледовый городок. На площади 400-летия Тюмени уже подтаял лабиринт, замок, сказочный лес, жар-птица, сообщает администрация города.
«Заячья семья, лабиринт, замок, сказочный лес, жар-птица, трон и даже богатыри местами подтаяли, а потому потеряли былую крепость и устойчивость», - отмечается в паблике «Тюмень – наш дом».

На их состояние повлияли перепады температур. Теперь ледяные фигуры могут быть небезопасны, подрядная организация приступила к демонтажу городка и вывозу льда.

Ранее «Наш город» сообщал, что на следующей неделе в городе возможно потепление до – 4 градусов.

В Тюмени в среду ожидается потепление
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Площадь 400-летия Тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Работа
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