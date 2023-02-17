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Путин наградил троих тюменцев за спасение людей из-под завалов

17 февраля 2023, 09:59
Фото: https://t.me/operativnyishtabtyumen

Президент России наградил тюменских спасателей

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении трех сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования «За спасение погибавших». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Награды получат Сергей Ульянов (начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда), Александр Ярославцев и Андрей Чуйко (спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда).

Героям вручат медали за спасение троих человек из-под железобетонных завалов после взрыва, произошедшего в одном из гаражей по улице Малышева 9 февраля 2022 года.

Ранее «Наш город» писал, что Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями.

Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями
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Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями
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#Вера Романескул#Владимир Путин#Общество#Награда#Спасатели#Безопасность#ЧП#Взрыв#Новости#Тюменская область#Касается каждого
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