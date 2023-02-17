Путин наградил троих тюменцев за спасение людей из-под завалов

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Награды получат Сергей Ульянов (начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда), Александр Ярославцев и Андрей Чуйко (спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда).
Героям вручат медали за спасение троих человек из-под железобетонных завалов после взрыва, произошедшего в одном из гаражей по улице Малышева 9 февраля 2022 года.
Ранее «Наш город» писал, что Владимир Путин наградил шестерых тюменцев медалями и званиями.