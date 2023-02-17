«Подвал и подъезд в ужасном состоянии»: так выглядит дом в районе Выставочного зала

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
«Сам подъезд моют только раз в три месяца. Стены и окна вообще не мыли уже несколько лет», — рассказала горожанка.
Подписчики в комментариях обвинили самих жильцов дома в том, что он находится в таком состоянии. Нужно просто меньше мусорить, высказались они.
Ранее «Наш город» писал, что в январе в доме по улице Невская уборщица подралась с двумя пьяными молодыми людьми. Она поймала их, когда те пытались справить в подъезде нужду.