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Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

«Подвал и подъезд в ужасном состоянии»: так выглядит дом в районе Выставочного зала

17 февраля 2023, 02:39
Фото: Оля Булатова / ЧС Тюмень

Тюменка пожаловалась на ужасное состояние подъезда в доме по улице Пржевальского

Жительница Тюмени недовольна тем, что творится в третьем подъезде многоквартирного дома по улице Пржевальского, 48. Пост об этом она написала в паблике «ЧС Тюмень».
«Сам подъезд моют только раз в три месяца. Стены и окна вообще не мыли уже несколько лет», — рассказала горожанка.

Подписчики в комментариях обвинили самих жильцов дома в том, что он находится в таком состоянии. Нужно просто меньше мусорить, высказались они.

Ранее «Наш город» писал, что в январе в доме по улице Невская уборщица подралась с двумя пьяными молодыми людьми. Она поймала их, когда те пытались справить в подъезде нужду.

Фото: Оля Булатова / ЧС Тюмень
Уборщица подралась с двумя тюменцами, которые пришли в новый дом справить нужду
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#Елена Чебоксарова#Общество#Многоквартирный дом#Подъезд#Жалоба#Тюменцы
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