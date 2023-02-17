Подорожали ритуальные услуги, в Тюмени снесут 143 дома, пикет у Тюменской облдумы

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Ритуальные услуги в Тюменской области подорожали на 15%.
Самый дешевый гроб будет стоить уже 3 тысячи. Лакированный гроб из МДФ - 18 тысяч рублей. Катафалк обойдётся за 3 – 3,5 тысячи рублей. Крест деревянный — от 600 рублей, сосновый — от 1,7 тысячи рублей, венки — от 420 рублей.
Для сравнения, в марте 2022 года в Тюмени услуги организации похорон, в перечень которых входят гроб, крест, копка могилы и катафалк, стоили около 8 тысяч рублей. На сегодня цена пакета «Эконом» в среднем составляет 14 тысяч 138 рублей летом и 14 тысяч 938 рублей зимой.
В районе улиц Елизарова и Харьковской в Тюмени могут снести 150 строений в рамках КРТ.
Большой участок в 62,3 гектара будет отдан под КРТ. Данная земля находится в границах улиц Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожная база, переулка Берегового.
Здесь будут снесены семь многоквартирных жилых домов, два из которых признаны аварийными, и 143 индивидуальных жилых дома. Тут построят общежития, объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения, школы.
Пикет у Тюменской облдумы.
В областной столице 17 февраля на площади перед Тюменской облдумой прошел одиночный пикет. По данным источников «Нашего города», участник мероприятия призывает компенсировать рост тарифов ЖКХ для жителей с низкими зарплатами.
Об акции стало известно сегодня днём.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскому активисту Юрию Рябцеву отказали в проведении пикета против роста цен на ЖКХ из-за некорректной подачи документов. Мероприятие планировалось на этой неделе.