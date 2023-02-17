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Подорожали ритуальные услуги, в Тюмени снесут 143 дома, пикет у Тюменской облдумы

17 февраля 2023, 18:28
Фото: 1MI

В Тюмени снесут 143 дома, пикет у Тюменской облдумы, подорожали ритуальные услуги

В Тюмени увеличилась стоимость ритуальных услуг. В среднем их стоимость за последний год выросла на несколько тысяч рублей. Согласно прайс-листу ритуальных агентств, цена копки могилы составляет сегодня от 5 тысяч 150 рублей до 8 тысяч рублей.
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Тюмень

Ритуальные услуги в Тюменской области подорожали на 15%.

Самый дешевый гроб будет стоить уже 3 тысячи. Лакированный гроб из МДФ - 18 тысяч рублей. Катафалк обойдётся за 3 – 3,5 тысячи рублей. Крест деревянный — от 600 рублей, сосновый — от 1,7 тысячи рублей, венки — от 420 рублей.

Для сравнения, в марте 2022 года в Тюмени услуги организации похорон, в перечень которых входят гроб, крест, копка могилы и катафалк, стоили около 8 тысяч рублей. На сегодня цена пакета «Эконом» в среднем составляет 14 тысяч 138 рублей летом и 14 тысяч 938 рублей зимой. 

В районе улиц Елизарова и Харьковской в Тюмени могут снести 150 строений в рамках КРТ.

Большой участок в 62,3 гектара будет отдан под КРТ. Данная земля находится в границах улиц Коммунистической — Рылеева — Набережной, улицы Железнодорожная база, переулка Берегового.

Здесь будут снесены семь многоквартирных жилых домов, два из которых признаны аварийными, и 143 индивидуальных жилых дома. Тут построят общежития, объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения, школы.

Пикет у Тюменской облдумы.

В областной столице 17 февраля на площади перед Тюменской облдумой прошел одиночный пикет. По данным источников «Нашего города», участник мероприятия призывает компенсировать рост тарифов ЖКХ для жителей с низкими зарплатами.

Об акции стало известно сегодня днём.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскому активисту Юрию Рябцеву отказали в проведении пикета против роста цен на ЖКХ из-за некорректной подачи документов. Мероприятие планировалось на этой неделе.

В Тюмени проходит одиночный пикет против роста тарифов ЖКХ. Фото
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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Погода#Цены#Жалобы
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