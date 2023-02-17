Подорожали ритуальные услуги, в Тюмени снесут 143 дома, пикет у Тюменской облдумы

Для сравнения, в марте 2022 года в Тюмени услуги организации похорон, в перечень которых входят гроб, крест, копка могилы и катафалк, стоили около 8 тысяч рублей. На сегодня цена пакета «Эконом» в среднем составляет 14 тысяч 138 рублей летом и 14 тысяч 938 рублей зимой.