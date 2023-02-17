Подключение к централизованной системе теплоснабжения — работа УСТЭК на благо города

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В рамках реализации Инвестиционной программы в 2023 году УСТЭК продолжает работы по строительству новой тепловой сети по улице Закалужская-Червишевский тракт. Этот проект состоит из нескольких этапов и реализуется с 2020 года. Протяженность построенного участка тепловой сети составляет порядка 2 900 метров в двухтрубном исчислении. На данный момент ведется подготовка к строительству трубопровода Ду800мм протяженностью порядка 1 100 метров. Затраты по проекту составят более 251 млн рублей.
«Это поэтапно реализуемое системное мероприятие позволило внести вклад в развитие градостроительного потенциала Тюмени, обеспечить строительство и комплексное развитие территории Комаровского планировочного района, создать возможность подключения новых потребителей», — сообщает заместитель технического директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.
Специалистами единой теплоснабжающей организации Тюмени в 2022 году было подключено 50 новых городских объектов. Среди них 37 объектов — это новые жилые дома, их суммарная тепловая нагрузка составила 59,4 Гкал/ч, 10 объектов — нежилые помещения (тепловая нагрузка 6,5 Гкал/ч) и три социальных объекта: детский сад на 360 мест, расположенный в микрорайоне Ямальский-2, школа в районе микрорайона Тура и школа в районе улиц Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева. Протяженность тепловых сетей, построенных в Тюмени в 2022 году, составила более 2,5 км.
Напомним, что за 5 лет деятельности УСТЭК всего к централизованной системе теплоснабжения было присоединено 291 здание, в числе которых 6 школ, 17 детских садов и 3 больницы. Для подключения новых объектов УСТЭК за это время построено 22 км теплотрасс.