Подключение к централизованной системе теплоснабжения — работа УСТЭК на благо города

Специалистами единой теплоснабжающей организации Тюмени в 2022 году было подключено 50 новых городских объектов. Среди них 37 объектов — это новые жилые дома, их суммарная тепловая нагрузка составила 59,4 Гкал/ч, 10 объектов — нежилые помещения (тепловая нагрузка 6,5 Гкал/ч) и три социальных объекта: детский сад на 360 мест, расположенный в микрорайоне Ямальский-2, школа в районе микрорайона Тура и школа в районе улиц Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева. Протяженность тепловых сетей, построенных в Тюмени в 2022 году, составила более 2,5 км.