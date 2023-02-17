Одинокие родители: как воспитать детей и не потерять себя

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
— Для начала необходимо понимать, удалось ли вам выстроить конструктивные отношения с бывшим супругом (ой). Если партнер отдалился от вас с ребенком настолько, что перестал навещать, то это повод проверить, получилось ли сформировать позитивное отношение к ушедшему родителю у вас и детей, проработаны ли все обиды, есть ли договоренности между мамой или папой по воспитанию детей. Когда история имеет «здоровое» продолжение или завершена без личных обид, чувства вины, отсутствуют недосказанности, то можно вступать в новые отношения.
В семью стоит приводить человека, когда вы уже определились с выбором и понимаете, что новый мужчина или женщина готовы к построению семьи. При этом надо учитывать, что вы будете связующим звеном в отношениях отчима (мачехи) и ваших детей. Представьте, что вы медиатор, который не принимает чью-то сторону, а выслушивает обе позиции и ведет их к решению вопроса. Вам потребуется аккуратно лавировать между детьми и партнером.
При этом расставлять границы лучше тет-а-тет: мужчине наедине обозначить, какие вопросы лучше не поднимать с вашим сыном или дочерью, а детям так же в доверительной беседе определить, какие поступки не приемлет отчим (мачеха).
И здесь я рекомендую делать акценты на том, что понял из ситуации ваш ребенок (новый муж ((супруга)), задавать примерно такие вопросы: «Ты понимаешь, почему он так сделал или сказал?» и гораздо меньше уделять внимание подобным рассуждениям: «Что случилось, что он сказал, сделал?» Важнее зафиксировать и разобрать, кто, что и почему из конфликта понял. Это сложно, порой выматывает, но кропотливая работа поможет выстроить здоровые отношения с детьми.
— Субъективно — исходя из ваших ощущений. Есть такой момент, что к построению новых связей люди, потерявшие близких в результате их смерти, могут приходить раньше ‘‘установленного’’ социумом времени. Поскольку быстрее принимают то, что отношения уже никогда не восстановить, и это нормально.
Куда сложнее к новым отношениям приходят родители, пережившие развод, особенно если он был тяжелым, потому что фактически бывший супруг (а) продолжает присутствовать в их жизни и дальше, но не рядом с ними. Часто мы говорим: ‘‘Он как бы есть и как бы его нет’’. Когда вы вступаете в новые отношения, рекомендую принять сторону, что мужчины (женщины) нет — вы свободны. Есть родитель вашего ребенка.
— Если ребенок задает такой вопрос, скорее всего, он хочет узнать не про то, как взаимодействуют друг с другом мама и папа, а то — кто теперь он в вашей жизни и насколько ему хватает внимания от родителей. Говорит про одно, а в душе хочет узнать про другое.
В таком случае попробуйте узнать у ребенка, почему он задал такой вопрос, какие он в этот момент испытывает чувства. Например, он ответит: «У всех родители вместе живут, а у нас нет», вы спрашиваете: «А что это твоим друзьям дает?», его ответ: «Они больше общаются с папой». Получается, ему этого не хватает, значит, вам надо донести до родителя, что сыну или дочери не хватает общения. Договоритесь, как это компенсировать.
Запретите себе формулировки: «Она сбежала к другому мужику, нас кинула (и еще ругательство сюда какое-то)». Ребенком всегда это будет пониматься, что если его родной отец (мать) плохой, а он его плоть и кровь, то он, соответственно, такой же.
Это закладывается на бессознательном уровне и потом активно проявляет себя во взрослой жизни, когда сын или дочь повторяют своих «плохих» родителей. Даже если вы будете говорить: «Мать у тебя дура, а ты молодец», то это все равно будет токсичными словами для ребенка, он может обижаться на мам и пап, но продолжать их любить.
— Здесь идет речь, скорее всего, об эмоциональном выгорании. В такое состояние могут впадать не только одинокие, но и все родители независимо от статуса. Необходимо разделять свою личную жизнь и время с детьми. Если ваш отдых постоянно проходит в присутствии детей, то о каком расслаблении для вас можно говорить?
Если вас посещает чувство постоянной загруженности, усталости, то попробуйте нарисовать круг и разделите его на сегменты. Пусть круг — это время, отделите периоды, сколько в день, неделю или месяц вы тратите на себя, детей, работу, быт и так далее. Если процент отдыха для вас менее 10%, то результат того, что вы постоянно чувствуете себя уставшим, можно назвать закономерным. Разве нет?
Отдых — это отсутствие какой-либо деятельности, занятость, которая приносит удовольствие лично вам. Данное правило распространяется на всех уставших.
Это, конечно, потребует от вас усилий, но помните: страдать — неконструктивно, вы останетесь на том, что вас не устраивает.
— Если я доверяю своему ребенку, он может принимать решения самостоятельно, ориентируясь на свой возраст, если ребенок приходит ко мне с радостью и болью, считаю, что я хороший родитель. Когда дети говорят: «Мама, ты у меня клевая», то я это принимаю. Однако важный момент, не надо стараться соответствовать их высказываниям (сейчас выделяю слово «клевая») — это может привести к панибратству.
Вы не должны уподобляться, например, подросткам и вести себя, как они. Помните, что, вступая в дружеские отношения со своим сыном или дочерью, вы рушите иерархию.
Когда вы друзья, потребовать, как родитель, ничего не можете: «Я спрашиваю — она меня посылает!» Это говорит о том, что ребенок относится к вам примерно так: «Когда родитель со мной на одной волне — я это принимаю, когда он начинает предъявлять претензии или требования — с какого перепуга вдруг… я ему не обязан, он не главный!»
Это про то, что вы сами не удовлетворили своего собственного ребенка, не позаботились о себе, а внимание к себе — равно заботе о любимом сыне или дочери. Если ребенку спокойно и хорошо, он может транслировать это другим. А если вы в постоянном стрессе и чувстве загнанности, то детей посещает тревожность, которая «ядовита» для детской психики.
— Да, такое может быть. В этом есть логика, у всех людей есть паттерн поведения, который они берут из семьи. Могу привести в пример себя. Моя бабушка пережила развод и взяла на себя все обязанности, включая мужские.
Воспитала дочь — одна. Моя мама сделала то же самое, транслируя такую же модель поведения: все на мне, пьющий мужчина, развод. Поэтому не удивительно, что в первом браке я взяла паттерн своих родных. Мой брак закончился разводом. Только позже я занялась собой и провела анализ того, что произошло. Во-первых, я вышла замуж в 18 лет, а в мужья выбрала мужчину на 10 лет старше себя — отлично компенсировала себе отца, который с нами не жил. Тогда я еще не знала, что возраст — это не показатель сознательности и взрослости.
Во-вторых, я взяла модель поведения мамы и бабушки и была такой женщиной, знаете, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», в итоге мой мужчина потерял значимость в семье и начал выпивать. Не буду вдаваться в подробности, семья разрушилась.
Проведя этот анализ, новые отношения начала выстраивать иначе, с другим подходом. Мой нынешней супруг сильно отличался от отца моих старших детей: брал на себя ответственность, забирал детей, чтобы провести время вместе. Конечно, было целым испытанием выстроить отношения в быту.
Я училась балансировать, были слезы и улыбки. Все это мы проживали не только эмоциями, но и рассудком. Но в этот раз я отдала мужские обязанности супругу, перестроила свое поведение с хозяина жизни на регулятора отношений. И теперь модель сменилась, сейчас у моих детей есть реальный пример, чтобы сделать выбор, как прожить свою семейную взрослую жизнь.
В завершении обеих частей мы надеемся, что вы пришли к выводу — одинокий родитель не равняется одиночеству. Это лишь формулировка для юридических документов. В реальной жизни семья продолжает существовать в несколько иной модели. Только от вас зависит, будет ли в ней кто-то чувствовать себя одиноким.
Проявляйте гибкость ума, не поддавайтесь давлению социума, когда он навязывает токсичные установки, любите своих детей, а не жалейте и главное — проявляйте заботу о себе. Помните, что помогать надо не только телу, но и душе. Проще разобраться в себе с психологом.