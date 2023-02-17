Одинокие родители: как воспитать детей и не потерять себя

Воспитала дочь — одна. Моя мама сделала то же самое, транслируя такую же модель поведения: все на мне, пьющий мужчина, развод. Поэтому не удивительно, что в первом браке я взяла паттерн своих родных. Мой брак закончился разводом. Только позже я занялась собой и провела анализ того, что произошло. Во-первых, я вышла замуж в 18 лет, а в мужья выбрала мужчину на 10 лет старше себя — отлично компенсировала себе отца, который с нами не жил. Тогда я еще не знала, что возраст — это не показатель сознательности и взрослости.