Новая врачебная амбулатория открылась в селе Велижаны

«Над данным проектом работала большая команда специалистов - экономисты, хозяйственники, административный корпус больницы и, конечно, медицинские сотрудники. Мы сделали все возможное для того, чтобы жители Нижнетавдинского района, в частности Велижанского сельского поселения, получали медицинскую помощь в современных, комфортных условиях», - пояснила и.о. главврача Наталья Миронова.