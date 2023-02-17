Новая врачебная амбулатория открылась в селе Велижаны

Posted 17 февраля 13:56
Published 17 февраля 13:56
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Амбулатория построена на средства регионального бюджета по госпрограмме Тюменской области «Развитие здравоохранения».
«Над данным проектом работала большая команда специалистов - экономисты, хозяйственники, административный корпус больницы и, конечно, медицинские сотрудники. Мы сделали все возможное для того, чтобы жители Нижнетавдинского района, в частности Велижанского сельского поселения, получали медицинскую помощь в современных, комфортных условиях», - пояснила и.о. главврача Наталья Миронова.
В амбулатории будут работать пять врачей: врач общей практики, терапевт, врач акушер-гинеколог, врач-педиатр, зубной врач. В новом медучреждении есть кабинеты специалистов, процедурный кабинет, прививочный кабинет, дневной стационар и физиокабинет.
Велижанская врачебная амбулатория, к которой прикреплены 3963 взрослых пациентов и 790 детей 22 населенных пунктов, рассчитана на 84 посещения в смену.