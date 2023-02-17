nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 13:56

Published 17 февраля 13:56

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Новая врачебная амбулатория открылась в селе Велижаны

17 февраля 2023, 13:56
Сегодня, 17 февраля, в селе Велижаны Нижнетавдинского района открылась новая врачебная амбулатория. Для медучреждения построили модульное здание общей площадью 261 кв. метров, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Амбулатория построена на средства регионального бюджета по госпрограмме Тюменской области «Развитие здравоохранения».

«Над данным проектом работала большая команда специалистов - экономисты, хозяйственники, административный корпус больницы и, конечно, медицинские сотрудники. Мы сделали все возможное для того, чтобы жители Нижнетавдинского района, в частности Велижанского сельского поселения, получали медицинскую помощь в современных, комфортных условиях», - пояснила и.о. главврача Наталья Миронова.

В амбулатории будут работать пять врачей: врач общей практики, терапевт, врач акушер-гинеколог, врач-педиатр, зубной врач. В новом медучреждении есть кабинеты специалистов, процедурный кабинет, прививочный кабинет, дневной стационар и физиокабинет.

Велижанская врачебная амбулатория, к которой прикреплены 3963 взрослых пациентов и 790 детей 22 населенных пунктов,  рассчитана на 84 посещения в смену.

 

#Новости#Общество
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на «ЧВК Рёдан». Видео
Сегодня, 13:01
Трассу Тюмень - Омск открыли для движения через 1,5 часа работы автокранов. Фото
Сегодня, 12:27
В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест
Сегодня, 12:17
В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео
Сегодня, 11:43
Медпомощь потребовалась юному тюменцу во время посещения ТЦ
Сегодня, 11:27