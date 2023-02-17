nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2023, 13:56

Published 17 февраля 2023, 13:56

Modified 28 февраля 2023, 15:38

Updated 28 февраля 2023, 15:38

Новая врачебная амбулатория открылась в селе Велижаны

Новая врачебная амбулатория открылась в селе Велижаны

17 февраля 2023, 13:56
Фото: 1MI.
Сегодня, 17 февраля, в селе Велижаны Нижнетавдинского района открылась новая врачебная амбулатория. Для медучреждения построили модульное здание общей площадью 261 кв. метров, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Амбулатория построена на средства регионального бюджета по госпрограмме Тюменской области «Развитие здравоохранения».

«Над данным проектом работала большая команда специалистов - экономисты, хозяйственники, административный корпус больницы и, конечно, медицинские сотрудники. Мы сделали все возможное для того, чтобы жители Нижнетавдинского района, в частности Велижанского сельского поселения, получали медицинскую помощь в современных, комфортных условиях», - пояснила и.о. главврача Наталья Миронова.

В амбулатории будут работать пять врачей: врач общей практики, терапевт, врач акушер-гинеколог, врач-педиатр, зубной врач. В новом медучреждении есть кабинеты специалистов, процедурный кабинет, прививочный кабинет, дневной стационар и физиокабинет.

Велижанская врачебная амбулатория, к которой прикреплены 3963 взрослых пациентов и 790 детей 22 населенных пунктов,  рассчитана на 84 посещения в смену.

 

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика