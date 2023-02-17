Нейросеть показала, как выглядит типичный тюменец

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
На запрос «портрет типичного жителя Тюмени» нейросеть предложила четыре рисунка: два — с изображениями женщин, два — мужчин.
При этом у всех «героев» есть схожие черты. Возраст — явно старше 60 лет, видны седые волосы и большое количество морщин. Все «типичные тюменцы» тепло одеты (в куртки и головные уборы), взгляд у каждого выражает тревогу и уныние.
Стоит отметить, что фон тоже является довольно депрессивным. Во всех четырех случаях позади персонажей можно разглядеть обветшалые стены темных оттенков.