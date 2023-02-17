nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:06

Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 02:06

Updated Сегодня, 02:06

Нейросеть показала, как выглядит типичный тюменец

17 февраля 2023, 02:06
Фото: 1MI

Нейросеть нарисовала типичного тюменца

«Наш город» выяснил, какими видит жителей Тюмени нейросеть. Эксперимент провел журналист редакции.

На запрос «портрет типичного жителя Тюмени» нейросеть предложила четыре рисунка: два — с изображениями женщин, два — мужчин.

При этом у всех «героев» есть схожие черты. Возраст — явно старше 60 лет, видны седые волосы и большое количество морщин. Все «типичные тюменцы» тепло одеты (в куртки и головные уборы), взгляд у каждого выражает тревогу и уныние.

Стоит отметить, что фон тоже является довольно депрессивным. Во всех четырех случаях позади персонажей можно разглядеть обветшалые стены темных оттенков.

Фото: "Наш город"
В Тюмени на «Инфотех-2022» представлена нейросеть с распознаванием походки человека
Узнать подробнее
#Вера Романескул#Тюменская область#Новости#Общество
Подпишитесь
Жителей новостроек могут лишить дополнительных бесплатных часов на парковках
Вчера, 08:14
Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов
Вчера, 08:27
В тюменских аптеках возник дефицит рецептурных лекарств
Вчера, 08:59
Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета
Вчера, 07:36
Тюменская область готовится к паводку
Вчера, 07:17
Посылки из-за рубежа тюменцам будут приходить быстрее в 1,5 раза
Вчера, 06:54