Недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе и в районе Дома Обороны

В районе Тюменской слободы, МЖК, и Дома Обороны средняя стоимость квадратного метра новой двухкомнатной квартиры составляет около 90 – 100 тысяч рублей. Это на 15 – 25 тысяч меньше, чем в среднем по Тюмени. Похожая ситуация на вторичном рынке.