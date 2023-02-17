Недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе и в районе Дома Обороны

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
На 1 января в городе продавались 13 805 новостроек.
В районе Тюменской слободы, МЖК, и Дома Обороны средняя стоимость квадратного метра новой двухкомнатной квартиры составляет около 90 – 100 тысяч рублей. Это на 15 – 25 тысяч меньше, чем в среднем по Тюмени. Похожая ситуация на вторичном рынке.
В нескольких ЖК Тюменской слободы горожанам предлагают студии до 24 квадрантных метров и стоимостью 2,4 млн рублей. В районе Дома Обороны цены на однокомнатные квартиры начинаются от 3,4 млн.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир.