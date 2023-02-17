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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе и в районе Дома Обороны

17 февраля 2023, 14:01
Фото: Авито

Где в Тюмени еще можно купить дешевое жилье. Скрин

По данным сайта Авито, самые доступные новостройки областной столицы находятся в Тюменской слободе и на МЖК. При этом средняя стоимость квадратного метра в Тюмени составляет около 105 тысяч рублей.

На 1 января в городе продавались 13 805 новостроек.

В районе Тюменской слободы, МЖК, и Дома Обороны средняя стоимость квадратного метра новой двухкомнатной квартиры составляет около 90 – 100 тысяч рублей. Это на 15 – 25 тысяч меньше, чем в среднем по Тюмени. Похожая ситуация на вторичном рынке. 

В нескольких ЖК Тюменской слободы горожанам предлагают студии до 24 квадрантных метров и стоимостью 2,4 млн рублей. В районе Дома Обороны цены на однокомнатные квартиры начинаются от 3,4 млн.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир.

В Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир
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