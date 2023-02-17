На юбилейный Югорский лыжный марафон уже зарегистрировались более 1000 лыжников

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В первые сутки марафона победителю и победительнице гонки полагаются призовые в размере 150 000 рублей каждому. Спортсмены, прибежавшие вторыми, могут рассчитывать на 100 000 рублей, третьими – на 50 000 рублей. Восьмого апреля среди участников гонки на 50 километров свободным стилем разыграют по 400 000 рублей для победителей, мужчины и женщины. Серебряные призёры получат по 200 000 рублей, а за бронзу полагается по 100 000 рублей. Об этом информирует muksun.fm.
Участникам гонок обоих дней, занявшим на дистанции 50 километров с четвертого по 10-е место, выплатят от 5 000 до 25 000 рублей. Банк «Открытие» остается бессменным спонсором марафона и выделит на это дополнительные 300 000 рублей.
В нынешнем году на соревнования уже записались атлеты из 164 городов 31 субъекта страны и гости из Казахстана. Самому молодому участнику гонки всего один год, а самому возрастному – 78 лет. Больше всего участников пока записалось на гонку 50 километров свободным стилем – 367 человек. Классический марафон заинтересовал 75 участников. На самую короткую дистанцию, пять километров, зарегистрировались 357 участников, а на полумарафон поступило 246 заявок. Представителей сильного пола на старт заявилось вдвое больше, чем женщин.
Зарегистрироваться на участие в марафоне можно до шестого апреля на сайте ugraloppet.ru. Для участников с ранней регистрацией организаторами предусмотрен сниженный регистрационный сбор. Марафон состоится в Ханты-Мансийске седьмого и восьмого апреля в пойме реки Горной.
Медиахолдинг 1MI является информационным партнером Югорского лыжного марафона.