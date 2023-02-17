На юбилейный Югорский лыжный марафон уже зарегистрировались более 1000 лыжников

В нынешнем году на соревнования уже записались атлеты из 164 городов 31 субъекта страны и гости из Казахстана. Самому молодому участнику гонки всего один год, а самому возрастному – 78 лет. Больше всего участников пока записалось на гонку 50 километров свободным стилем – 367 человек. Классический марафон заинтересовал 75 участников. На самую короткую дистанцию, пять километров, зарегистрировались 357 участников, а на полумарафон поступило 246 заявок. Представителей сильного пола на старт заявилось вдвое больше, чем женщин.