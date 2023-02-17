На выходных в Тюмени будет прохладно

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
В субботу в 23.00 вечера может выпасть снег. Также осадки возможны в воскресенье.
Ветер в эти дни будет слабый.
Ранее «Наш город» сообщал, в что регионе снова начали объявлять актировки. Так, морозы сейчас стоят в Ишиме. По этой причине в городе вчера учащиеся первой смены не ходили на занятия. В Тюмени пока уроки для школьников не отменяли, несмотря на то, что сейчас по комфортности ощущается как - 29 градусов.