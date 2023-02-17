На выходных в Тюмени будет прохладно

Ранее «Наш город» сообщал, в что регионе снова начали объявлять актировки. Так, морозы сейчас стоят в Ишиме. По этой причине в городе вчера учащиеся первой смены не ходили на занятия. В Тюмени пока уроки для школьников не отменяли, несмотря на то, что сейчас по комфортности ощущается как - 29 градусов.