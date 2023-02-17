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Posted Сегодня, 01:53

Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 02:09

Updated Сегодня, 02:09

На выходных в Тюмени будет прохладно

17 февраля 2023, 01:53
Фото: 1MI

В Тюмени 17 февраля ожидается до 24 градусов мороза

В пятницу утром будет достаточно холодно. До 10 утра столбики термометров покажут - 20... -24, с обеда потеплеет до - 12. В выходные днем будет примерно такая же погода, но в утренние часы станет немного теплее, до - 15... - 18 градусов, сообщает Гисметео.

В субботу в 23.00 вечера может выпасть снег. Также осадки возможны в воскресенье.

Ветер в эти дни будет слабый.

Ранее «Наш город» сообщал, в что регионе снова начали объявлять актировки. Так, морозы сейчас стоят в Ишиме. По этой причине в городе вчера учащиеся первой смены не ходили на занятия. В Тюмени пока уроки для школьников не отменяли, несмотря на то, что сейчас по комфортности ощущается как - 29 градусов.

В Тюменской области начали объявлять актировки
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#Елена Чебоксарова#Погода#Погода в Тюмени#Прогноз#Прогноз погоды#Актировки#Морозы
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